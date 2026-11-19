現任市長曼達尼(Zohran Mamdani)擔任州眾議員期間，曾出席2025年的狗市長就職儀式。(圖片取自dogmayornyc官方Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 來自皇后區的三腳犬Machka以4877票當選紐約第三任榮譽「狗市長」，將於2027年1月17日就職，延續這項結合公益與公民教育的趣味選舉。

紐約市 最新榮譽「狗市長」選舉結果出爐，來自皇后區 陽邊(Sunnyside)的三腳犬Machka以4877票勝出，成為紐約第三任「狗市長」。牠的對手、13歲西施救援犬Dr. Computer Chips以4589票居次，將出任「副狗市長」。

Machka是安納托利亞牧羊犬混種犬，出生於土耳其 埃爾比斯坦(Elbistan)。牠從2023年土耳其大地震中倖存，後來又遭遇車禍，因傷失去一條腿。2025年，飼主巴頓(Kylen Button)透過動物救援組織領養Machka，帶牠來到紐約展開新生活。Machka預定於2027年1月17日在紐約市政廳台階舉行就職典禮。

「狗市長」並非市府正式職位，而是一項帶有公益及公民教育色彩的趣味活動。紐約媒體製作人兼愛犬人士卡拉布里亞(Stephen Calabria)2022年創辦這項活動，希望在疫情陰霾尚未散去之際，為城市增添一些歡樂，也讓民眾以輕鬆方式認識社區參與和選舉。根據活動官網，「狗市長」的職責包括擔任動物與社區大使，出席與犬隻及其飼主有關的活動，為紐約市傳遞歡樂和友善氣氛。

選舉兩年一次，16隻候選犬仿照大學籃球「瘋狂三月」賽制逐輪淘汰，共進行15場投票。2022年，巴吉度獵犬Sally Long Dog成為首任狗市長，其後由巴吉度獵犬與牧牛犬混種犬Simon接棒。