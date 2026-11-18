華為代表律師在庭內進行結案陳詞，強調華為非犯罪企業。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 華為案結案陳詞中，辯方強調華為並非犯罪企業，多起指控只是零星事件且與高層無關，並主張伊朗業務與管轄權問題都不足以定罪。

華為 案從9月份開始在紐約東區聯邦法院開庭審理，華為及三家下屬公司共面對12項刑事指控，華為案的主審法官唐娜莉(Ann M. Donnelly)，於法庭分別於16日和17日分別聽取了檢方和辯方的結案陳詞。17日代表辯方做結案陳詞的是首席辯護律師赫伯利格(Brian Heberlig)，他就檢方提出的犯罪企業、竊取商業機密、銀行詐欺、電匯詐欺及妨礙司法公正等罪名總結了辯方的立場，並對一些關鍵證據提出疑問。

赫伯利格在結案陳詞中說，華為是一家高度創新、勤奮進取的成功企業，絕不是檢方所稱的「犯罪企業」。華為講求的是競爭而非陰謀、創新而非竊取、日常商業往來而非犯罪行為。他認為，檢方不是通過證據尋找罪名，而是憑空想出「犯罪企業」這個罪名，然後再來找證據，當找不到證據時，就繞著規則走，但華為根本沒有所謂的「犯罪藍圖」。

強調華為 是全球前十創新公司

辯方稱，華為是全球排名前十的創新公司，在全球有20萬員工，產品涵蓋通信設備、智慧手機和筆記本電腦等，全球有三分之一的人都使用過華為的產品或接受過華為的服務。在5G通信技術專利技術申請中，華為就占了五分之一。

律師指，華為創始人任正非為公司制定了三項關鍵的合規政策。數十年來，華為支付的專利付費總額高達150億至200億美元。辯方認為檢方在本案中一直忽略這些重要的事實。

華為案的辯護團隊，17日抵達紐約聯邦東區法院做結案陳詞。(路透)

辯方稱，檢方提出的幾起被指盜竊技術和商業機密的事件只是零星事件，發生在不同時間、不同國家和地點，分屬於不同行業，相互之間沒有關聯，由此得出華為「有計畫有系統竊取智慧產權」是沒有說服力的。辯方進一步指出，這幾起違規行為只是公司員工的個人行為，與公司領導層無關，而且公司發現違規後，採取了解雇等嚴厲的懲罰措施。檢方稱，辯方在華為長達20年的發展經歷中提出了四、五起違規事件，「這就像在一部長達兩個半小時的電影中挑出四、五幀不好的畫面，根本說明不了什麼問題。」

員工被控做逆向工程 非公司指使

至於檢方提出的華為內部一份備忘錄有鼓勵盜竊的嫌疑，對此辯方指出，這份備忘錄是分發給銷售部門，而不是給研發部門的，而且這份備忘錄發出後遭到了公司高官的反對，公司領導層顯然是反對這樣做的。與此同時，華為在這方面還設有書面的協定(protocol)，這才代表華為真正的政策。

在華為與CNEX公司的糾紛上，檢方認為替華為做事的毛博(Bo Mao)試圖就一塊從CNEX公司獲取的電路板為華為做逆向工程，因為毀壞了這塊電路板而導致事情敗露。辯方認為，雖然這塊電路板遭破壞，但沒有足夠證據證明毛博當時在做逆向工程，更沒有充分證據證明此事是在華為的指使下進行的。

在伊朗業務 往來銀行皆知曉

檢方指控華為濫用美國銀行系統為被制裁的伊朗提供資金和通信設備，幫助伊朗政府監視民眾。辯方稱，包括匯豐(HSBC)在內當時與華為打交道的銀行，都知道華為通過星通公司(Skycom)在伊朗開展業務，華為對此並沒有隱瞞，但這些銀行還是主動爭取與華為往來。

辯方稱，華為沒有理由為了獲得銀行服務而說謊，且也沒有證據顯示華為知道相關的美元清算，會違反美國制裁法規。換言之，華為是在不知情的情況下觸犯了制裁法規。

至於伊朗將華為提供的通信設備用於監視民眾，辯方稱華為從來沒有同意伊朗濫用這些設備，也不知道伊朗最終將設備用於何種目的。

辯方在結案陳詞中還提問司法管轄權的問題，認為本案涉及的發生在中國、香港和其他地區的一些事件，美國聯邦法院應該沒有管轄權。控辯雙方完成結案陳詞後，陪審團將進入審議階段。