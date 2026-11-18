市警五分局警員在華埠孔子大廈舉辦防詐騙講座，主要面向社區長者，介紹一些針對華人的常見騙局。(記者許君達／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 市警五分局在華埠向長者宣導防詐，提醒留意冒充警察、祈福黨與殺豬盤等常見騙局，並強調勿輕信索取個資或要求交出財物的陌生來電。

市警五分局17日在曼哈頓華埠的孔子大廈舉辦防詐騙講座，主要面向社區長者，重點介紹針對長者的多種常見騙術，包括冒充公職人員索取個資、殺豬盤 以及「祈福黨」等。警方特別提示，高收益低風險的投資機會絕不會從天而降，如果發現有人「過分慷慨」，須立即提高警惕。

五分局犯罪預防部門華裔 警官賴駿浩介紹，如今與商業機構或非法組織有關的個資外洩情況普遍存在，幾乎不可能透過封鎖手段避免收到陌生號碼的來電或訊息，因此居民只能靠提高反詐常識保護自己。

比如，「在99%的情況下」，政府、銀行或其他公共機構在聯繫居民和辦理事務前，都會首先用信函寄出書面通知，不會隨意打電話聯絡。而且，無論是政府還是金融服務機構，都理應掌握當事人的社會安全碼等關鍵個資，因此如果接到不明電話並被要求提供這些資料，對方大概率是騙子。

賴駿浩透露，市警其他分局近來曾接獲多起手段相似的報案案件，來電者自稱紐約市警、外州警察甚至中國警察，他們用威脅的口吻告知受害者的身分遭到盜竊，需要「調查他們的資產」。他表示，凡遇這種說法，「百分之百是假的」，警察在調查案件時，絕不會要求當事人把錢、珠寶或其他財務拿出來。

據介紹，一些騙術主要針對華人 長者，其中「祈福黨」就是其一。在這種騙局中，通常會有兩三名陌生人在街上突然靠近受害者並以「老鄉」等名義與他們攀談，然後給受害人洗腦，稱他們本人或家人可能面臨危險，必須靠祈福來保護家人。

隨後，受害人被要求拿出現金、珠寶或貴重物品，詐騙者稱會用這些物品「祈福」。在部分騙局中，騙子甚至會在靠近受害人時使用某些藥物，使他們的頭腦昏沉、失去判斷力。此外，先透過聊天騙取信任、然後引誘受害人「投資」的殺豬盤騙局也常在華人社區中出現。

賴駿浩表示，「天上不會掉餡餅。人性多少都是自私的，若真有好的投資機會，人們為何不留給自己和親朋好友，而一定要分享給陌生的你？」因此，如果有意投資，一定要向正規投資機構諮詢。此外，他還提醒華埠居民，若遇到有人自稱是警察主動搭話，最好先要求其出示證件。