紐約市長曼達尼17日公布馬車業轉職支援框架，工會批評保障不足，揚言將在禁馬車提案簽署後提出法律挑戰。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市府擬以回購牌照與就業補助協助約200名馬車從業者轉職，但細節未明引發工會反彈，相關禁馬車法案仍待市長簽署。

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)17日公布馬車業轉職支援框架，擬透過牌照回購、職業培訓及教育補助，協助約200名車夫與馬廄工人轉換工作。不過，回購價格、補助金額及申請細節尚未公布，代表從業者的工會仍批評保障不足，表示將在禁馬車提案簽署後提出法律挑戰。

市府提出的框架，以協助業主回售馬車牌照為目標，並為車夫及馬廄工人提供職涯輔導、就業培訓、創業支援、雇主媒合及學費補助。完整轉型方案將依市議會通過的提案時程，最遲於2027年4月1日(周四)公布。

新的「馬車業員工支援計畫」將由市小商業服務局(SBS)管理，紐約市立大學拉瓜迪亞社區學院(LaGuardia Community College)執行。學院表示，可讓車夫及馬廄工人從逾60項課程中，依個人興趣與需求規畫培訓方向，領域包括技術工種、資訊科技、醫療及獸醫技術等。

副市長蘇維思(Julie Su)則表示，將與工人、牌照持有人及合作單位密切協調，協助他們轉入新職業。除轉職支援外，曼達尼也將要求市府委託可行性研究，評估在中央公園內使用電動馬車造型車輛及電動輔助腳踏車，以及在公園周邊使用電動馬車造型車輛的可能性。

但工會對新框架仍抱有疑慮，交通工人工會(TWU)當日批評，市議會提案未提供明確經費、強制措施或保障，市府提出的支援可能在財政危機時遭到放棄。工會表示仍會在市長簽署提案後，向聯邦法院提告。工會此前已公開主張，禁令將使從業者失去工作、生意及曾花費大筆資金購買的市府牌照，卻未保證提供就業或補償。

市議會在今年6月一名18歲遊客於中央公園馬車事故中身亡後，加快推動退場立法。市議會10月22日通過第943-A號法案，擬自2028年6月起停止發放馬車、拉車馬匹及車夫的營業牌照，現有牌照於前一天到期，結束一般收費馬車服務。

而電影拍攝、婚禮及遊行等臨時活動，則可另依許可規定辦理。提案目前仍待市長簽署。提案同時要求人道安置退役馬匹，禁止將牠們出售或轉移作屠宰用途，或轉往其他馬車業者使用。