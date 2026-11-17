檢察官阿爾法16日代表控方提出結辯，她指控華為始終就是利用盜竊手段從事有組織的犯罪。17日將由辯方提出結辯。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華為案在紐約法院進入結案陳詞，檢方指控華為長年以盜竊、詐欺與掩蓋手法竊取智慧財產並違反伊朗制裁，辯方將於17日回應。

華為 案在紐約東區聯邦法院經過長達10周的審理後，於第11周進入庭審的結案陳詞階段，16日檢方總結了就華為被指控罪名所提供的證言和證詞，指控華為是一個犯罪企業，透過詐欺手段竊取智慧財產權和商業機密、違反對伊朗 的制裁和銀行詐欺等刑事罪名。

華為案的主審法官是唐娜莉(Ann M. Donnelly)，檢方由助理檢察官阿爾法(Meredith Arfa)做結案陳詞。

華為流行「謊言的文化」

檢方稱，華為20年來的運作模式就是偷竊、謊言和掩蓋，並指其以及三家子公司本身就是一個長期犯罪企業，「刑事犯罪一宗接一宗」，華為整個公司流行的是一種「謊言的文化」，公司提供獎金，鼓勵員工盜竊智慧產權、專利和有用資訊。

正因如此，檢方以受敲詐勒索及腐敗組織影響法(RICO)起訴華為，把原本分散的一連串指控連在一起，並強調按照RICO，員工有罪就是公司有罪，如果公司定罪，公司領導人就有不可推卸的責任。

檢方指，華為依靠盜竊的技術賺取利潤，然後把違法所得再投資到全球業務，包括在美國的業務。華為濫用銀行系統，幫助伊朗等被制裁國家逃避制裁。檢方認為，華為總裁任正非的女兒孟晚舟作為首席財務官，率先違反對伊朗的制裁，華為有數十名高級管理人員都涉入有組織犯罪。在得知受到調查後，華為又使用各種方法干涉調查，掩蓋罪行。

詐欺手段竊取商業機密

檢方表示，華為用盜竊來的技術加強本公司的實力。在華為，違反與其他高科技公司保密協議與合同的員工不但不被公司懲罰，反而會獲得獎金。據華為在公司內部散發的數份備忘錄顯示，盜竊技術已經寫入了華為的公司政策，這其實就是華為長期犯罪行為的藍圖。

檢方表示，他們在庭審中用詳實的證據顯示，華為完全拷貝思科(Cisco)公司為其生產的路由器寫的代碼，甚至不加修改地照抄思科路由器的用戶手冊；華為員工在T-mobile的實驗室裡將一隻測試觸屏技術的機械臂放入書包帶出、華為再與Quintel公司簽署保密協議，獲得機密技術資訊和專利資料，隨後在申請相關臨時專利時，將Quintel的專有技術也納入了專利申請。

在結案陳詞中，檢方還提到了華為與CNEX公司的糾紛以及對毛博(Bo Mao，音譯)的刑事指控，毛博當時是廈門大學的副教授，2018年到德州一所大學當訪問教授。

CNEX稱，毛博曾向公司索取一塊電路板，說是為研究專案使用，並承諾不向第三方透露細節，但實際上卻與華為保持聯繫並試圖對這塊電路板做逆向工程。毛博後來弄壞了這塊電路板，才導致整件事情曝光。

為伊朗提供技術和資金

檢方稱，星通公司(Skycom)是一家在香港註冊的華為在伊朗的子公司，華為卻對銀行謊稱它只是獨立的當地合作夥伴，藉此繼續使用美國金融系統，與伊朗做生意。華為利用星通公司繞過制裁。

在庭審中，匯豐(HSBC)、渣打(SCB)、法國巴黎銀行(BNP Paris)的前銀行人員都作證說，華為曾告訴他們華為遵守了美國對伊朗的制裁，但檢方稱，證據顯示這全是不實之言，構成了銀行詐欺。

美國對伊朗實施制裁後，許多電信公司都離開了伊朗，而華為留了下來。華為將監控設備賣給伊朗，幫助伊朗構建可控制的通信網絡。伊朗電信公司的前雇員作證說，華為幫助伊朗開展試點計畫，而且華為當時明明知道伊朗正在爆發反政府示威。

法庭17日(今)將聽取辯方的結案陳詞。