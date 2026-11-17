一對夫婦日前在伍德柏瑞停車場停車時，疑似遇到碰瓷事件。(圖/受訪者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 伍德伯里名牌折扣購物中心停車場疑現碰瓷索賠，一對華人夫婦報警自保後，警方查出對方駕照異常並介入調查。

紐約州 伍德伯里名牌折扣購物中心(Woodbury Common Premium Outlets)停車場近日傳出疑似「碰瓷」事件，一對華人 夫婦剛停好車，便遭隔壁車輛的兩名男子指控開車門撞傷其車輛，要求賠償。夫婦堅稱未發生碰撞，隨即報警處理，警方到場後發現對方僅持有疑似過期的學習駕駛許可證。該事件此後引發討論，也有不少華人民眾分享在其他停車場遭遇類似索賠的經歷。

當事華人女子表示，日前與丈夫前往伍德伯里名牌折扣購物中心購物，剛在停車場停妥車輛，準備開門下車時，隔壁一輛白色雪佛蘭(Chevrolet)突然下來兩名男子，指控她的車門撞到對方車輛，並指著車門上的刮痕，聲稱聽到碰撞聲，要求賠償。

女子表示，自己下車時十分小心，確信車門未碰到對方車輛。況且對方車門上的痕跡是三道黑色刮痕，看起來像是舊痕跡，而夫婦駕駛的車輛則為深藍色。面對兩名男子持續糾纏，她一時不知如何應對，丈夫則立即提出報警處理。

夫婦隨即撥打911，向接線員說明位置。等待期間，兩名男子開始打電話叫人，並稱夫婦已經報警。約五分鐘後，附近巡警抵達現場，對方的一名同伴也隨後趕到。

據女子描述，警方了解雙方說法後，檢查兩車車門及刮痕。她的丈夫注意到附近設有監視器，主動提出可調閱畫面，但警方表示沒有必要。隨後，警方查驗駕照，發現對方其中一人僅持有學習駕駛許可證(Learner Permit)，且疑似已經過期。

警方隨後告知夫婦可以離開，表示會繼續處理對方的情況。離開時，還看到警方正在對其中一名男子進行清醒測試。

這起事件也引起其他華人民眾的關注，一名華人表示，自己先前也曾遇到類似情況，停好車後，旁邊一輛破舊車上下來一名女子，聲稱其車門撞到對方車輛，隨後打電話叫男友到場。該華人提出調閱車輛監控畫面，對方男子隨即表示不是什麼大事，未再追究。

當事女子表示，事後回顧整起事件，懷疑遇上停車場敲詐騙局(Parking Lot Extortion Scam)，慶幸丈夫及時報警，也提醒其他民眾遇到類似情況時不要急於賠償。