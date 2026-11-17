全美多家銀行傳服務異常 紐約用戶也波及
全美多家銀行16日發生服務異常，影響網銀登入、查詢與轉帳，大通銀行稱為內部軟體故障，紐約華人用戶及Zelle交易也受波及。
AI摘要
文章摘要整理：
全美多家銀行16日發生服務異常，影響網銀登入、查詢與轉帳，大通銀行稱為內部軟體故障，紐約華人用戶及Zelle交易也受波及。
全美多家銀行16日傳出服務異常，部分客戶無法登入網路銀行、查詢餘額或轉帳。據服務中斷追蹤網站Downdetector，當天有數以千計的用戶通報問題，涉及大通銀行(Chase)、美國銀行(Bank of America)、富國銀行(Wells Fargo)及合眾銀行(U.S. Bank)，另有用戶反映轉帳服務Zelle使用異常，紐約不少華人用戶也受到影響。
摩根大通(JPMorgan Chase)證實，內部系統出現軟體故障，導致部分交易處理延遲。該行表示，其他銀行若受到波及，也僅限於與大通有關的交易。客戶仍可使用帳戶及資金，沒有跡象顯示故障與網路攻擊有關，銀行力爭在當天修復。
紐約有華人用戶反映，16日中午前後無法登入大通銀行網銀，下午約4時已獲恢復。另有網友稱，當天到曼哈頓23街一家大通銀行分行辦理業務時，被告知隔天再來；目前不清楚這是否與系統故障有關。當天也有其他大通銀行客戶在紐約社群平台表示，無法使用提款卡或在分行完成交易。
合眾銀行表示，該行系統未直接受到影響，但客戶透過Zelle向其他銀行的帳戶轉帳或收款時，可能遇到延遲。Zelle則表示，平台運作正常，部分用戶遇到的問題可能出在往來銀行。美國銀行及富國銀行未立即回應置評請求。
上周，微軟曾發生全球性服務中斷，波及Outlook、Teams及Copilot；聯邦航空管理局上周五也因通訊設備故障，一度下令全美航班暫停起飛。目前沒有跡象顯示，這次銀行交易延誤與微軟服務中斷有關。
多家銀行的網路服務出現異常，部分客戶無法登入網銀、查詢帳戶餘額或進行轉帳，連帶影響提款卡與分行交易的使用體驗。 大通銀行表示，問題源自內部系統的軟體故障，導致部分交易處理延遲；該行強調沒有跡象顯示與網路攻擊有關，且客戶資金仍可使用。 合眾銀行表示其系統未直接受影響，但透過Zelle與其他銀行往來的轉帳或收款可能延遲；Zelle則稱平台正常，問題多半出在往來銀行。
精華 FAQ
多家銀行的網路服務出現異常，部分客戶無法登入網銀、查詢帳戶餘額或進行轉帳，連帶影響提款卡與分行交易的使用體驗。
大通銀行表示，問題源自內部系統的軟體故障，導致部分交易處理延遲；該行強調沒有跡象顯示與網路攻擊有關，且客戶資金仍可使用。
合眾銀行表示其系統未直接受影響，但透過Zelle與其他銀行往來的轉帳或收款可能延遲；Zelle則稱平台正常，問題多半出在往來銀行。
上一則
車剛停妥就遭索賠…華人夫婦報警自保
下一則