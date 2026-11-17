摩根大通16日證實，內部軟體故障導致部分交易延誤，紐約客戶則反映，當天中午前後無法登入大通銀行網銀。示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 全美多家銀行16日發生服務異常，影響網銀登入、查詢與轉帳，大通銀行稱為內部軟體故障，紐約華人用戶及Zelle交易也受波及。

全美多家銀行16日傳出服務異常，部分客戶無法登入網路銀行、查詢餘額或轉帳。據服務中斷追蹤網站Downdetector，當天有數以千計的用戶通報問題，涉及大通銀行(Chase)、美國銀行(Bank of America)、富國銀行(Wells Fargo)及合眾銀行(U.S. Bank)，另有用戶反映轉帳服務Zelle使用異常，紐約不少華人 用戶也受到影響。

摩根大通(JPMorgan Chase)證實，內部系統出現軟體故障，導致部分交易處理延遲。該行表示，其他銀行若受到波及，也僅限於與大通有關的交易。客戶仍可使用帳戶及資金，沒有跡象顯示故障與網路攻擊有關，銀行力爭在當天修復。

紐約有華人用戶反映，16日中午前後無法登入大通銀行網銀，下午約4時已獲恢復。另有網友稱，當天到曼哈頓23街一家大通銀行分行辦理業務時，被告知隔天再來；目前不清楚這是否與系統故障有關。當天也有其他大通銀行客戶在紐約社群平台表示，無法使用提款卡或在分行完成交易。

合眾銀行表示，該行系統未直接受到影響，但客戶透過Zelle向其他銀行的帳戶轉帳或收款時，可能遇到延遲。Zelle則表示，平台運作正常，部分用戶遇到的問題可能出在往來銀行。美國銀行及富國銀行未立即回應置評請求。

上周，微軟曾發生全球性服務中斷，波及Outlook、Teams及Copilot；聯邦航空管理局上周五也因通訊設備故障，一度下令全美航班暫停起飛。目前沒有跡象顯示，這次銀行交易延誤與微軟服務中斷有關。