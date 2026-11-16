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紐約特殊高中入學考故障 可補考或重考 6民代促調查

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市特殊高中14日在入學考試時出現技術故障，導致部分學生需要補考；示意圖。(美...
紐約市特殊高中14日在入學考試時出現技術故障，導致部分學生需要補考；示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約SHSAT考試因系統故障影響部分考生，教育局宣布可補考或重考，6名民代則要求徹查原因並完善通知。

紐約市特殊高中入學考試(SHSAT)14日出現技術故障，部分考生無法進入考試系統或完成作答。市教育局表示，未完成考試的學生將自動獲得安排補考，家長不必另行申請，最遲將於今日(16日)收到後續通知，而14日已完成並提交試卷的考生，也可選擇重考。

市教育局表示，考試承辦商培生(Pearson)通報了技術問題。市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)在聲明中說，他理解學生及家長的挫折，已與培生交涉，對方表示問題已修復。當局表示，15日的考試按原定計畫進行，改期應考不會影響考生成績或錄取審核。但有關單位尚未說明故障細節或受影響人數。

市議員莊文怡(Susan Zhuang)、州眾議員寇頓(William Colton)、州參議員薩頓(Sam Sutton)、候任州參議員賀立寧(Larry He)，以及候任州眾議員謝曉瓊(Joyce Xie)與Joey Saban，在此次事件發生後聯合發表聲明。他們指出，考生準備了數月，考試當天卻遇上系統故障，有人等了數小時，仍不知道考試將如何安排。

六人要求市教育局立即以各家庭偏好的語言通知受影響考生，說明補考安排，並全面調查故障原因、公開結果，交代為何未能事先防範。他們通過聲明強調，當局可以指出問題出在承辦商，「但責任不能外包」，教育局選擇承辦商，也負責監督考試，必須確保每名學生都有公平的應考機會。

特殊高中入學考試面向紐約市八、九年級學生，考試成績是全市九所特殊高中中八所的錄取依據。市教育政策小組(Panel for Educational Policy)於2024年批准與培生簽訂為期五年、總額1700萬元的合約，由該公司負責電腦化考試。

精華 FAQ

  • 因為14日考試出現技術故障，部分考生無法登入系統或完成作答，有人等待數小時仍未獲安排，影響準備多月的應試公平性。

  • 教育局表示，未完成考試的學生將自動安排補考，家長不必另申請；14日已完成並提交試卷者也可選擇重考，且不影響成績與錄取審核。

  • 他們要求教育局立即以各家庭偏好的語言通知補考細節，並全面調查故障原因、公開結果，同時釐清教育局對承辦商培生的監督責任。

教育局 眾議員

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