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首屆福爾摩沙杯籃球賽 14隊交流競技

記者胡聲橋／紐約報導
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首屆福爾摩沙杯籃球賽在布碌崙全球體育中心舉行。(Sam Lin提供)
首屆福爾摩沙杯籃球賽在布碌崙全球體育中心舉行。(Sam Lin提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約學聯與紐約台灣青商會合辦首屆福爾摩沙杯籃球賽，吸引14支球隊參與，並在多方贊助與社團合作下，促進台灣青年、留學生與社區交流。

由紐約學聯(FTSANY)與紐約台灣青商會(TJCCNY))共同主辦的首屆福爾摩沙杯(Formosa Cup)籃球賽，15日在位於布碌崙(布魯克林)的全球體育中心 (Global Sports Centers)熱鬧登場。大紐約地區共有14支五人籃球隊參加了這次比賽，活動促進了台灣青年、留學生及當地社區民眾之間的交流。

駐紐約台北經濟文化辦事處副主任黃韋仁15日上午參加了這次比賽的開球儀式並擔任開球嘉賓，他感謝大家積極籌辦，終於使首屆比賽成功舉行，並祝願籃球賽以後能成為社區一年一度的體育盛事。黃韋仁隨後換上球衣，與長榮航空紐約分公司新任總主任林書弘共同投入球場，一展身手，為本屆賽事增添了亮點。

本屆籃球賽執行長陳嘉偉介紹，賽事分「競技組」及「娛樂組」兩個組別，分別有十支和四支參賽球隊。「競技組」實力強，每個隊都有奪冠的意願；「娛樂組」重在參與，按規定比賽時每個隊都必須有一名女子球員上場。

陳嘉偉說，比賽的宗旨是以球會友，讓華人可以在一起打球。他希望以後每年4月舉行比賽，因為美國的籃球季9月開始。為了公平競爭，今後會考慮在「競技組」按年齡分組，這樣賽事的規模也會相應擴大。

本屆賽事由紐約學聯與紐約台灣青商會共同策畫，並獲得「世界日報」及台灣會館協辦支持，展現出了大紐約地區台灣社群跨組織合作的力量。紐約學聯會長蔡念蓁介紹，參加本屆比賽的球員有超過三分之一都是學生，她認為本屆比賽不僅是競技，更是結識朋友、建立團隊默契的好機會。

本屆賽事還吸引了紐約第一銀行與CoCo奶茶特別贊助本屆比賽球衣，讓參賽選手穿著藍橙兩種專屬球衣馳騁球場，為首屆福爾摩沙杯增添團隊特色與紀念意義。此外還有眾多商家和致力於培育亞裔及太平洋島民青年領導力的Ascend Beyond(AAPI青年領導力組織)共同贊助本屆賽事，展現出企業與社區團體攜手支持支持社區體育活動和促進交流的精神。

在福爾摩沙杯籃球賽的現場，比賽相當緊張激烈。(記者胡聲橋╱攝影)
在福爾摩沙杯籃球賽的現場，比賽相當緊張激烈。(記者胡聲橋╱攝影)

在福爾摩沙杯籃球賽的現場，比賽相當緊張激烈。(記者胡聲橋╱攝影)
在福爾摩沙杯籃球賽的現場，比賽相當緊張激烈。(記者胡聲橋╱攝影)

主辦方希望能將福爾摩沙杯籃球賽辦成年度比賽。(記者胡聲橋╱攝影)
主辦方希望能將福爾摩沙杯籃球賽辦成年度比賽。(記者胡聲橋╱攝影)

精華 FAQ

  • 本屆賽事由紐約學聯(FTSANY)與紐約台灣青商會(TJCCNY)共同主辦，並獲得《世界日報》及台灣會館協辦支持，形成跨組織合作的社區體育活動。

  • 大紐約地區共有14支五人籃球隊參賽，分為10支隊伍的「競技組」和4支隊伍的「娛樂組」。其中娛樂組規定每隊比賽時都必須有1名女子球員上場。

  • 執行長陳嘉偉希望比賽每年4月舉行，並在未來於「競技組」按年齡分組，以提升公平性與參與度，讓賽事逐步成為社區一年一度的體育盛事。

布碌崙 布魯克林 長榮

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