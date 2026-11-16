減緩曼哈頓大橋進華埠車速 市府擬車道二變一、增曲線設計

市交通局提出曼哈頓大橋曼哈頓端交通安全改善方案，計畫封閉一條從大橋向北轉入包厘街的車道，並將剩餘車道改為曲線設計，以迫使駕駛員提高警惕並提前減速。(市交通局提供)

AI摘要 文章摘要整理： 因應華埠周邊多起致命車禍，市交通局提出改造曼哈頓大橋下橋路段，透過縮減車道、增設曲線與防撞設施，迫使車輛提前減速並提升行人安全。

曼哈頓 大橋曼哈頓端由於設計和規畫缺陷，常有車輛超速下橋駛入位於橋頭的華埠 社區，近來已造成多起致命車禍。因應社區要求，市交通局(DOT)提出一項改造方案，並於11月初在曼哈頓第三社區委員會宣講，方案將改造現有從曼哈頓大橋轉往包厘街北向的支路，封閉一條行車道、並透過車道的重新設計迫使下橋車輛提前減速。

曼哈頓大橋進入曼哈頓的方向現有上下兩層行車空間，其中上層直接連通企李士提街(Chrystie St)、不進入華埠核心區域；下層則在接近華埠時分成四條車道，其中兩條向西進入堅尼路(Canal St)，另外兩條則向北進入包厘街，這兩條北向車道也將成為本次改造的主要標目。

根據方案，北向進入包厘街的車道將從雙線改為單線，其中在靠近下橋出口的位置，交通部門會將原有內側車道改畫為禁止行車的分流線、僅保留外側一條下橋車道，並在分流線中央設置黃色防撞桶。保留的車道前行至與堅尼路東段的交叉口處，將在道路外側增畫分流線、亦輔以防撞桶，使該車道的合法行駛空間從現有的徑直路線改為一個需要轉向的自然平緩曲線，旨在迫使駕駛員提高注意力並提前降低車速。

新車道動線在試過前述的自然曲線、並與堅尼路自然匯合後，將繼續保持單車道，直至與包厘街的交叉口。當局將在匯合路口外側新建一處行人安全島、並用「新澤西式」混凝土隔離樁(Jersey Barriers)實施硬性分隔。

介於安全島與包厘街之間的原有外側車道則將改造成巴士站，供長巴使用。交通局方面表示，此處道路外側車道現在本來已被長巴長時間占用，導致壅堵，改造方案則在縮減行車道的基礎上，將這處原本的臨時巴士停靠點順勢轉正。

根據方案，大橋的西向車道並未縮減，但交通部門將在其內側新增高強度的「新澤西式」隔離樁，以增加大橋上下行車道之間之步行空間的安全性。

交通局方面表示，如果社區公示順利，改造工程有望在2026至2027年度秋冬季節內動工。

除曲線設計外，華埠大乘寺門前長期占用一條車道的長巴臨時停靠點，在本次改造中將被順勢變為正式巴士站，僅保留一條行車道。(記者許君達╱攝影)