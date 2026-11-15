布碌崙樓塌8死 屋主曾6登最差房東榜「利潤擺在人命之前」
布碌崙公寓倒塌造成8死18傷，市府正調查鄰近工地開挖與施工責任，同時發現屋主長年違規累積嚴重，並遭指多次登上最差房東名單。
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布碌崙公寓倒塌造成8死18傷，市府正調查鄰近工地開挖與施工責任，同時發現屋主長年違規累積嚴重，並遭指多次登上最差房東名單。
布碌崙(布魯克林)弗萊布許公寓大樓11日倒塌，造成八人死亡、18人受傷的罕見住房慘劇，搜救結束後，各界開始質疑市府對工地的監管。市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，市府已下令檢查與這項工程有關的六家單位在全市的160多個工地，並將委託工程顧問公司提出獨立調查報告。市公益維護人威廉斯(Jumaane Williams)14日則指出，倒塌大樓的房東過去10年六度登上市府「最差房東名單」。
尚未確定倒塌原因
樓宇局與執法單位正在調查隔壁工地的開挖是否導致倒塌，目前尚未確定原因。
依市府規定，承包商須在開挖前24至48小時通知樓宇局。這處工地的承包商於9月9日通知隔天將實施包括岩石爆破等工程。樓宇局表示，該局的工地監察並不能免除工程師和承包商的專業責任。
總承包商Townhouse Builders過去更曾多次捲入訴訟。2016年，曼哈頓一起訴訟指控該公司在翻修工程中嚴重損壞鄰樓，該公司否認指控，案件似已庭外和解。同年，布碌崙另一起訴訟指控，該公司為一棟六層樓旅館開挖、打樁時，未事先檢查鄰樓，也未妥善支撐牆面，導致鄰樓牆面破裂、沉陷；該公司律師四度申請延期答辯，卻始終沒有提交，該案自2022年後就沒有新進度。今年3月，樓宇局也曾因工地拆除缺乏防護發出停工令，4月又查到業者違令施工。
根據市房屋保護及發展局(HPD)的資料，倒塌大樓的登記負責人法拉德(Olufemi Falade)在2017年至2024年間六度登上最差房東名單，名次最高是2020年的第50名，最近一次是2024年的第95名。這份名單依房東名下建築每月平均未改正的住房違規數排名。威廉姆斯表示，最差房東「經常把利潤擺在人命之前」，若證實是疏失導致倒塌，就必須全面究責。
90多項未改正違規
市府紀錄顯示，該樓有90多項未改正違規，最早可追溯至1970年代，今年的違規包括電線外露、灑水系統問題及屋頂漏水。法拉德未回應置評。
卓克索大學(Drexel University)土木工程教授阿加耶雷(Abi Aghayere)表示，調查應釐清設計是否足夠，以及承包商是否施工失誤，老建築的容錯空間非常小。他指出，在既有建築旁開挖可能有四種失敗原因：施工震動削弱鄰樓結構、支撐強度或剛性不足、地下水滲流使地基土壤位移，以及施工期間對鄰樓監測不足。他也呼籲租戶、業主和房東若發現異常跡象，尤其是老建築出現裂縫，應立即通報。
市府主要釐清隔壁工地的開挖、爆破與施工震動是否引發倒塌，也會檢查相關6家單位在全市160多個工地，並委託外部顧問提出獨立調查報告。 登記負責人法拉德在2017年至2024年間6度上榜最差房東，該樓又累積90多項未改正違規，包括電線外露、灑水系統問題與屋頂漏水，顯示長期管理失當。 該公司曾捲入多起訴訟，內容涉及翻修損壞鄰樓、開挖打樁未先檢查與支撐不足，且今年3月還因拆除防護不足遭停工，4月又被查出違令施工。
精華 FAQ
市府主要釐清隔壁工地的開挖、爆破與施工震動是否引發倒塌，也會檢查相關6家單位在全市160多個工地，並委託外部顧問提出獨立調查報告。
登記負責人法拉德在2017年至2024年間6度上榜最差房東，該樓又累積90多項未改正違規，包括電線外露、灑水系統問題與屋頂漏水，顯示長期管理失當。
該公司曾捲入多起訴訟，內容涉及翻修損壞鄰樓、開挖打樁未先檢查與支撐不足，且今年3月還因拆除防護不足遭停工，4月又被查出違令施工。
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