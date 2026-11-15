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史島議員提案設限遊民所 欠稅業主拒發建照

記者馬璿／紐約報導
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市府欲在史泰登島南灘興建遊民所，消息一出引發居民與民眾不滿。(民眾提供)
市府欲在史泰登島南灘興建遊民所，消息一出引發居民與民眾不滿。(民眾提供)

AI摘要

文章摘要整理：

史島議員莫拉諾將提兩項法案，針對欠稅欠費業主限制建照，並要求遊民所申請公開營運計畫，藉此加強社區知情與問責。

史泰登島南岸共和黨市議員莫拉諾(Frank Morano)將在市議會提出兩項提案，一為規定業主積欠房地產稅、水費或下水道費達2萬5000元，市建築局可拒發後續建築許可。二則要求申建遊民所者提交營運說明，載明容量、服務對象及營運機構，並向大眾公開。莫拉諾直言，提案起因是其選區內規畫中的一處160床男性遊民所，他將盡一切所能拖慢開發。

莫拉諾表示，其計畫本周先提出第一項提案，第二項於下周提出。兩案旨在加強對開發遊民所的問題業主問責，並要求開發前先與社區溝通。

「我確實認為，想參與利潤豐厚的市府資助項目的業主，應該受到實質審查。」莫拉諾表示，「坦白說，我會在法律、立法及其他各方面，盡一切所能拖慢開發。」

莫拉諾說，位於亞瑟基爾路(Arthur Kill Road)與里奇蒙谷路(Richmond Valley Road)交叉口的遊民所，是他推動這兩項法案的主因。這處可容納160名男性的遊民所計畫去年曝光後，民選官員與社區居民持續反對，但未能改變市府計畫。總部位於納蘇郡的桑度集團(Sandhu Group)被指為該址業主，在史島及全市其他地區也持有多處遊民所用地。

根據法案，業主積欠房地產稅、水費或下水道費達2萬5000元時，市樓宇局(DOB)可暫停核發未來的許可。雖然依現行市行政法規，業主積欠罰款與規費達2萬5000元時，建築局已可拒發許可，但仍有多項豁免條款，如業主若已與市財政局(DOF)簽訂分期付款協議。

下周提出的提案則要求，擬作為遊民所的物業須制定公開計畫。申請建築許可時，須提交營運說明，載明遊民所容量、服務族群及營運機構等資訊。

按規定，市府須將為這處預計明年底前啟用的遊民所舉行公聽會，但至今仍未排定日期。

精華 FAQ

  • 第一項法案針對積欠房地產稅、水費或下水道費達2萬5000元的業主，授權市建築局拒發後續建築許可，藉此加強對欠費業主的約束。

  • 第二項法案要求申請建築許可時提交公開營運說明，內容須載明遊民所容量、服務對象與營運機構，讓社區在開發前就能掌握完整資訊。

  • 他主要是因為選區內一處規畫中的160床男性遊民所引發強烈反對，但市府仍持續推進計畫，因此他希望透過立法與法律手段盡量拖慢開發。

遊民 共和黨 史泰登島

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