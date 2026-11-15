反恐、示威執法分開 曼達尼將解散市警戰略反應組

曼達尼擬解散市警戰略反應組，反恐與示威執法職能將分拆。(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 曼達尼將宣布解散爭議中的市警戰略反應組，改由反恐、示威執法分流處理，並配合新設文職隊伍與法案限制警力鎮壓手段。

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)預計16日(周一)宣布解散受爭議的市警(NYPD)戰略反應組(SRG)，以履行去年競選時的承諾。新方案將把反恐與示威現場執法職能分開，並設立由文職人員組成的隊伍協助處理示威；但SRG部分原有職責仍會交由其他警隊接手。

「Politico」12日率先報導曼達尼準備解散SRG，「紐約時報 」(NYT)13日引述知情人士披露具體安排。根據方案，SRG的反恐職責將移交市警反恐處(Counterterrorism Bureau)，其餘包括大型活動維安、尋找失蹤者及重大罪案現場支援等任務，則由重新命名的警隊承擔。

示威現場將另有一支「民間對話組」(Civilian Dialogue Unit)，預計明年成立，隸屬市府社區安全辦公室(Office for Community Safety)。成員不配備武器，主要與示威者溝通、協調及緩和衝突，並與仍配槍的市警第一修正案應對隊伍合作；若示威升級，則由一般警員介入。

然而，「City & State」13日則引述知情人士指，市警另將成立「巡邏支援組」(Patrol Support)，繼承SRG部分示威應對能力，包括在示威場合進行大規模逮捕。報導稱，保留這類警力是市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)支持改革的條件。

SRG於2015年成立，兼負反恐、大型活動保安及示威應對任務。2020年佛洛伊德(George Floyd)遭警員殺害後，全市爆發大規模示威，SRG因採取強硬驅散及拘捕手段受到批評。州檢察長與公民自由團體等提告後，市警於2023年同意改革示威執法，包括禁止以包圍方式拘捕等。

曼達尼競選時主張解散SRG，上任後亦多次表示，不能由同一警隊同時負責反恐與民眾行使第一修正案權利的活動。市警則主張，SRG近年已減少介入示威。今年1月1日至10月19日，全市共舉行2730場示威，SRG在其中22場出動，共逮捕18人。惟今年10月聯邦移民執法人員在曼哈頓的槍擊事件引發示威衝突，再次激起要求解散SRG的呼聲。

除行政重組，曼達尼還預計支持市議員奧塞(Chi Ossé)提出的「CURB提案」。其將禁止SRG或具有類似職能、即使日後改名的單位執行示威人群管制，並限制警方使用包圍、催淚瓦斯、胡椒噴霧及以單車推擠等手段，同時要求每季公布示威警力部署資料。