每2月拆一輪帳篷雜物 曼哈頓華埠哥倫布公園遊民營地 屢清屢現

華埠哥倫布公園遊民營地屢清屢現，市府14日再度派員清理，社區人士指露宿者往往數小時後便返回。(陳家齡提供)

AI摘要 文章摘要整理： 曼哈頓華埠哥倫布公園長期受遊民營地、雜物堆積與衛生問題困擾，市府多次清理仍反覆出現，近期投訴與治安爭議也再度升溫。

曼哈頓華埠哥倫布公園(Columbus Park)長期受遊民 營地及環境衛生問題困擾，帳篷與大量生活雜物占據公園涼亭及周邊公共空間，屢遭居民抱怨。市警、市公園局執法人員及遊民外展工作人員14日前往開展清理，但社區人士指，類似行動多年反覆進行，露宿者去而復返。

此次清理行動前，「紐約郵報」(New York Post)9日曾報導哥倫布公園涼亭遭露宿者占據，帳篷、垃圾及排泄物異味影響周邊環境，引發居民不滿。社區人士陳家齡14日表示，當日市警(NYPD)、市公園局執法人員(Parks Enforcement)及遊民外展工作人員再次到場清理。他指出，類似行動幾乎每兩個月便會進行一次，但往往在執法人員離開後僅數小時，露宿者便重返原處，令清理效果難以維持。

陳家齡提供的照片顯示，公園涼亭建築周邊堆滿床墊、帳篷、摺椅、行李箱、手推車及裝有雜物的大型垃圾袋，部分物品占據樓梯旁的通道及休憩空間。現場可見有人將床墊搬離原處，另有身穿制服的人員在場。

位於華埠中心的哥倫布公園，是居民主要的公共休憩場所，長年有大批長者聚集下棋、打牌。然而，露宿者長期在涼亭及周邊搭建帳篷，堆放衣物及生活用品，令公共空間被占據。社區過去也屢次抱怨公園環境髒亂、異味及衛生問題。

據「紐約郵報」引述311數據，今年1月至9月，涉及哥倫布公園的投訴共有49宗，相較2025年全年的12宗，增加逾三倍。

此外，公園亦曾發生暴力案件。2023年8月13日凌晨，48歲男子黃長青(Chang Qing Huang, 音譯)在公園涼亭內睡覺時，遭另一名同樣在附近露宿的男子馮黃宇(Huang Yu Feng，音譯)持刀刺傷頸部，送院後不治。檢方指出，疑犯因不滿受害人占用其睡覺空間而發生衝突。

根據市警公布的公園罪案統計，哥倫布公園今年第二季共錄得三宗七大重罪案件，包括搶劫、重罪襲擊及重大盜竊各一宗。

對於遊民營地的處理方式，市長曼達尼(Zohran Mamdani)今年已作出政策調整。自9月起，市民透過311提出的營地投訴，不再轉交警方，而市遊民服務局(DHS)處理。曼達尼本月9日重申，市府將維持清理營地前連續七日接觸露宿者的政策，而非立即驅離。

華埠哥倫布公園遊民營地屢清屢現，市府14日再度派員清理，社區人士指露宿者往往數小時後便返回。(陳家齡提供)

華埠哥倫布公園遊民營地屢清屢現，市府14日再度派員清理，社區人士指露宿者往往數小時後便返回。(陳家齡提供)