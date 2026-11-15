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法拉盛診所挨告 女顧客涉艾灸燙傷求償

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區法拉盛一家針灸診所近日遭顧客提告。(取自Google Map)
皇后區法拉盛一家針灸診所近日遭顧客提告。(取自Google Map)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛一家針灸診所遭女顧客控告，指今年7月接受艾灸治療時因操作不當被燙傷，至今仍有疼痛，案件目前正由法院審理。

皇后區法拉盛一家針灸診所近日遭顧客提告，一名女子指控，今年7月在診所接受傳統艾灸治療時，因工作人員操作不當，導致皮膚嚴重燙傷，至今仍承受疼痛。她已向皇后區州高等法院提出民事訴訟，要求診所賠償。

根據紐約郵報報導，原告馬姓女子(Young Ma)於9日向法院提告，指控位於法拉盛的Dodam Acupuncture and Pain Clinic在治療過程中疏忽，造成她身體受傷。

訴訟指出，馬姓女子今年7月前往該診所接受艾灸治療，原本希望透過傳統療法改善身體不適，卻在過程中遭到燙傷。她認為診所未妥善執行治療程序，應對造成的傷害負責。

艾灸是傳統中醫療法之一，主要透過燃燒艾草，在特定穴位或皮膚附近施加熱刺激。依照操作方式，可分為直接灸與間接灸，後者通常會在艾草與皮膚之間保持一定距離，或使用隔熱材料，避免熱源直接接觸皮膚。

由於治療涉及高溫，若操作或防護不當，可能造成燙傷。不過，目前沒有資料顯示馬姓女子當時接受的是哪一種艾灸方式，也不清楚具體受傷部位。

馬姓女子在訴訟中指稱，燙傷造成明顯疼痛，但起訴文件未具體說明傷勢範圍，也未列出求償金額。

紐約郵報曾聯繫診所及原告律師紐曼(Gregory Newman)尋求回應，雙方均未發表評論。

法拉盛聚集不少提供針灸、推拿及其他傳統療法的診所，艾灸也是部分業者提供的服務之一。這起訴訟涉及診所是否在操作過程中採取適當防護措施，以及是否應為顧客受傷負責。

目前案件仍在民事訴訟階段，法院尚未認定診所有疏失，原告的指控仍有待後續司法程序釐清。

精華 FAQ

  • 原告馬姓女子指控，她今年7月在法拉盛的Dodam Acupuncture and Pain Clinic接受艾灸治療時，因工作人員操作疏忽導致皮膚嚴重燙傷，因此向法院提出民事求償。

  • 她主張診所在治療過程中未妥善執行程序，沒有做好必要防護，導致自己受傷並持續疼痛。訴狀未說明傷勢範圍，也未列出具體求償金額。

  • 案件已提交皇后區州高等法院，仍處於民事訴訟階段。法院尚未認定診所有疏失，且診所與原告律師目前都未對外發表評論。

法拉盛 皇后區

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