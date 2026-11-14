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近半成人曾與AI聊天 小心洩個資

記者劉梓祁／紐約報導
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全國近半成年人使用AI聊天機器人，紐約州府警告個資外洩風險。(截自紐約州州務院)
全國近半成年人使用AI聊天機器人，紐約州府警告個資外洩風險。(截自紐約州州務院)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州消保單位提醒民眾使用AI聊天機器人時勿輸入敏感個資，並指出近半美國成人已曾使用AI，隱私設定與資料外洩風險須特別注意。

紐約州務院(DOS)消費者保護處(DCP)近日發布消費者警示，提醒民眾使用人工智能(AI)聊天機器人時，避免輸入社會安全號碼、銀行帳戶、密碼及醫療紀錄等敏感資料，以免增加個人資訊外洩、身分盜用及財務損失的風險。州府指出，隨著愈來愈多民眾利用AI尋求健康建議、情緒支持甚至陪伴，使用者可能在不知不覺間透露大量私人資訊，而這些對話內容未必能完全保密。

根據皮尤研究中心(Pew Research Center)今年6月公布的調查，約49%的美國成年人曾使用AI聊天機器人，高於2024年的33%；另有24%的成年人表示每天使用。調查亦顯示，20%的成年人曾利用AI尋求醫療建議，10%曾尋求情緒支持或建議，反映AI已逐漸進入民眾日常生活中較為私密的領域。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，隨著AI聊天機器人日益普及，民眾必須意識到，過度分享資訊可能導致私人資料在無意間被披露。他指出，AI聊天機器人雖然實用，但透露敏感資訊可能增加身分盜用及其他財務損害的風險。

州資訊科技服務辦公室(ITS)代理首席資訊官雅各布(Jenson Jacob)則呼籲，民眾切勿在對話中提供社會安全號碼、駕照及護照號碼、帳戶密碼、個人識別碼(PIN)、信用卡資料或健康資訊。

消費者保護處建議，民眾除了避免分享身分證明及財務資料，也應避免上傳包含姓名、住址、出生日期等資訊的文件，以及醫療診斷、化驗結果和法律文件；即使僅為要求AI協助分析文件或回答問題，也應先確認當中是否包含不宜公開的個人資料。

此外，州府提醒，許多AI平台可能預設保存聊天紀錄，或將對話用於模型訓練。民眾應檢查各平台的私隱及資料使用設定，在允許的情況下，選擇退出相關資料收集或模型訓練安排。州府還指，瀏覽器的「無痕模式」(Incognito Mode)，雖然可減少裝置本身留下的瀏覽紀錄，卻不代表輸入的資訊不會傳送至AI服務供應商，因此不能取代平台本身的私隱保護設定。

精華 FAQ

  • 州府警告民眾不要在AI對話中輸入社會安全號碼、銀行帳戶、密碼、醫療紀錄等敏感資訊，以免增加個資外洩、身分盜用與財務損失風險。

  • 今年6月的調查顯示，約49%的美國成年人曾使用AI聊天機器人，高於2024年的33%；其中24%表示每天使用，且不少人還拿來尋求醫療或情緒建議。

  • 應避免分享身分證明、財務與健康資料，也不要上傳含姓名、住址、生日的文件；同時檢查平台的私隱設定，必要時退出資料收集或模型訓練。

紐約州

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