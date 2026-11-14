替中國監視民運人士 唐元隽緩刑3年免入獄

涉替中國國安監視海外民運人士，唐元隽獲判三年緩刑、免入獄。(取自法庭文件)

AI摘要 文章摘要整理： 前中國民運人士唐元隽承認受中國國安部指使，在美國蒐集異議人士資料，法院最終判處3年緩刑未入獄。

曾長期參與中國民主運動、後在皇后區法拉盛 活動的69歲男子唐元隽(Yuanjun Tang)，因承認受中國國家安全部指使，在美國蒐集民運 人士資料，近日於曼哈頓聯邦法院被判三年緩刑，毋須入獄。檢方原要求法官判處法定最高的五年監禁。

聯邦法官柯特(John G. Koeltl)表示，部分人士聲稱自己或家人因唐元隽的行為而遭受傷害，但相關因果關係未獲證實。四名自認受害者在庭上陳述經歷，包括對中國境內親屬死亡及自身遇襲的疑慮。檢方則指出，唐的行為令整個異議人士社群承受恐懼，要求判處五年監禁。

根據司法部資料，唐元隽曾參與1989年天安門民主運動，因反對中共統治在中國入獄，2002年逃往台灣，其後獲美國政治庇護並入籍。隨後，唐元隽於2025年9月承認，自至少2018年至2023年6月，與他人串謀在未通知美國司法部長的情況下，充當中國政府代理人，接受國安部人員指示，蒐集在美中國民運人士及相關活動的情報。

司法部指出，唐透過共用電郵帳戶、加密通訊及電話向中國情報人員匯報，提供示威參與者身分、照片、錄影及政治庇護相關資料。他還協助一名中國情報人員加入約140人的「中國民主黨」線上群組，使對方得以接觸成員對中國政府的批評。

起訴書列舉，唐曾拍攝2022年紐約一名民運人士參選國會的競選活動，並傳送給國安部聯絡人；2023年6月2日，他又拍攝曼哈頓六四紀念館開幕活動的節目單，當中列有參與人士姓名。此外，他曾向對方提供法拉盛六四活動講者資料，以及紐約華裔移民律師的名片。

調查顯示，唐至少三次赴澳門及中國大陸與情報人員會面，接受測謊及詢問，並收取款項。一次會面中，國安部在其手機安裝軟體，以便傳送照片等資料；聯邦探員其後從手機、電腦及電郵中取得相關通訊與影像紀錄。

唐元隽2024年8月在法拉盛被捕，最初面臨非法充當外國代理人、串謀及向聯調局作虛假陳述等控罪，最終承認其中一項串謀罪。辯護律師表示，他之所以與相關人員接觸，是因急於返回中國探望病重家人。唐在宣判時透過傳譯員表示深感後悔，承認自己的行為對他人造成傷害。