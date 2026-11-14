布碌崙樓塌釀8死包括2兒童 疑地基未加固惹禍

布碌崙一棟三層樓建築於11日倒塌，造成至少八人死亡、18人受傷。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙弗萊布許公寓倒塌造成8死18傷，調查顯示原本就被建議加固地基卻未在開挖計畫中落實，市府已擴大清查相關承包商。

布碌崙(布魯克林 )弗萊布許(Flatbush)公寓大樓11日倒塌，墜入相鄰工地的開挖基坑。市消防局12日下午宣布搜救結束，事故最終造成八人死亡、18人受傷，罹難者包括兩名兒童。據報導，工地業者委託的地質技術報告早已指出，倒塌大樓需要加固地基，但市樓宇局今年3月核准的開挖計畫並未納入。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)已下令清查與該建案相關的五家公司在全市涉及的100多個工地。

市警局公布的罹難者包括六名22歲至31歲的成人，以及九歲與十歲的兒童各一名。曼達尼表示，罹難者是「在這座城市打拚的年輕家庭，也是來自墨西哥、哥倫比亞、厄瓜多、千里達等地的移民」。

22歲的工地木工Siguencia Yupa不久前才從厄瓜多來美，12日下午經厄瓜多總領事館證實罹難。他的繼妹欽博拉索(Kayla Chimborazo)說，他在美工作是為了養活在厄瓜多的妻兒。同樣來自厄瓜多的建築工人Caguana Cosquillo也不幸罹難，身後留下四歲兒子和懷著第二胎的妻子。

地質報告建議托底加固 開挖計畫卻未納入

根據「紐約郵報」取得的紀錄，承包商「Townhouse Builders」委託的地質技術報告指出，工地土壤為不夠緊實的沙質沉積層，相鄰建築「預計需要進行托底加固(underpinning)」。然而，工程師Jieming Wang提交的開挖計畫在緊鄰1321號大樓的一側並無任何支撐，只採用階梯式開挖(benching)。該樓地基深度不到八呎，坐落在碎石地基牆上，工地預計開挖深度約是其兩倍。樓宇局仍於3月22日核准該計畫。

紐約理工學院建築師加蒂(William Gati)直言，「碎石地基不能用階梯式開挖，如果不照著做，要地質報告做什麼？」樓宇局發言人魯丹斯基(Andrew Rudansky)則表示，計畫符合市府規定，階梯式開挖是業界標準做法，該局將重新審查並進行鑑識分析。

事故也引發當地居民對開發過快和仕紳化的不滿。第17社區委員會主席歐尼(Monzurat Oni)表示，該工地開發商沒有出席9月的社區會議回答提問。城市規畫師詹斯(George Janes)指出，弗萊布許的分區規定允許興建較大建築，「改變這樣複雜的系統，卻不預期會有意外後果，是很愚蠢的」。