風暴剛過又遇FAA突發停飛 紐約航班大亂 逾千架次延誤、取消

JFK機場內，航班大面積延誤讓旅客焦慮不安。不少航班延誤一至兩小時以上，部分航班更是一再推遲，旅客已經歷一輪甚至兩輪延誤。(記者高雲兒 / 攝影)

AI摘要 文章摘要整理： FAA因全國航空交通管制通訊故障下令全美停飛，紐約三大機場在風暴影響下又遭重創，逾1200架次延誤、517架次取消。

美國聯邦航空管理局(FAA)13日(周五)下午因全國航空交通管制系統出現通訊故障，罕見下令全美機場暫停航班起飛，紐約甘迺迪國際機場(JFK )、拉瓜迪亞機場(LGA)及紐瓦克自由國際機場(EWR)均受到波及。截至當日傍晚，三大機場已有超過1200架次航班延誤、逾500架次取消，其中，拉瓜迪亞機場取消航班數量最多，旅客行程大受影響。

FAA表示，由於航空交通管制通訊系統發生故障，基於安全考量，下令全美機場暫停航班起飛。已在空中的航班仍可繼續降落，國際抵達航班則視個別情況處理。

交通部長達菲(Sean Duffy)表示，故障影響全美22個負責指揮航機跨區域飛行的航空交通管制中心，FAA技術人員正在調查原因。國土安全部 長穆林(Markwayne Mullin)則表示，目前沒有證據顯示事件涉及惡意攻擊，初步確認為通訊系統故障，但仍未排除其他可能原因。

根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至13日傍晚6時13分至6時23分，拉瓜迪亞機場已有430架次航班延誤、259架次取消；甘迺迪機場409架次延誤、192架次取消；紐瓦克機場 則有381架次延誤、66架次取消。三大機場合計1220架次延誤、517架次取消。

紐約地區自前一日起即受到東北風暴影響，航班運作原已受到干擾。拉瓜迪亞機場13日上午便因強風及惡劣天氣實施航空交通管制措施，部分航班無法按原定時間起飛。根據FlightAware上午7時30分的統計，該機場已有18班出發航班及25班抵達航班取消。下午再遇FAA全國停飛令，導致延誤及取消航班數量進一步攀升。

當晚7時在JFK機場的高女士表示，航班大面積延誤讓旅客焦慮不安。不少航班延誤一至兩小時以上，部分航班更是一再推遲，旅客已經歷一輪甚至兩輪延誤。航班資訊顯示屏前聚集大批旅客，不時有人駐足查看最新起飛時間，也有人因航班取消，焦急尋找改簽機會。隨著假期出行潮提前展開，不少旅客原本計畫返鄉與家人團聚，如今卻因航班延誤或取消而打亂行程，只能在機場等待最新消息。

有華人乘客13日傍晚在社群平台發文表示，自己原本已登機，卻突然收到FAA要求全美機場暫停起飛的消息。不久後，機組人員重新打開艙門，廣播表示想下飛機的旅客可以先行離開，但機上乘客一時不知如何是好，只能坐在座位上「大眼瞪小眼」。也有乘客表示，自己上午11時30分搭乘的航班準時起飛，所幸趕在停飛令發布前出發。

此次事件是自2023年1月以來，FAA首次因系統故障實施全國性航班停飛。當年由於飛行員通知系統發生故障，導致全美航班一度暫停起飛。此次大規模通訊故障，也再次引發外界對美國航空交通管制基礎設施老化的關注。

旅客在JFK航廈內查看顯示航班延誤的電子看板。（路透）

紐約甘迺迪國際機場旅客滯留在航廈內等候。（路透）