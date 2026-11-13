我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官媒：告慰孫中山最好方式 是「把完全統一變成現實」

黃仁勳下台 Nvidia總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

紐約布碌崙1住宅倒塌8死18傷 7童因遇放假在家受傷

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現場仍可見到房屋一側遺留的住戶個人物品。(記者馬璿／攝影)
現場仍可見到房屋一側遺留的住戶個人物品。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約布碌崙一棟三層公寓倒塌墜入鄰地工地基坑，造成8死18傷；當局已停工調查，並檢視周邊建築安全。

紐約布碌崙(布魯克林)弗萊布許(Flatbush)一棟三層樓公寓大樓11日下午倒塌，整棟墜入相鄰建築工地的開挖基坑。紐約市消防局宣布，12日下午3時37分已結束搜救，事故共造成八人死亡、18人受傷，傷者包括七名兒童及三名消防員。

受隔壁挖掘地基施工影響，紐約市布魯克林一棟三層樓建築12日倒塌，事故共造成8人死...
受隔壁挖掘地基施工影響，紐約市布魯克林一棟三層樓建築12日倒塌，事故共造成8人死亡、18人受傷，傷者包括7名兒童及3名消防員。圖為消防員在廢墟搜救。(路透)

倒塌的大樓位於弗萊布許大道(Flatbush Ave.)1321號，鄰近貝德福大道(Bedford Ave.)路口，於11日下午4時01分倒塌。根據市府資料，該樓共有四戶公寓，一樓為商業空間，近十年來曾進駐醫療服飾店、報稅服務處等商家。事發當天適逢退伍軍人節，公立學校放假，導致多名兒童受傷。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，「如此重大的損失，無以言表。我與罹難者的家人和親友、傷者，以及今天所有哀悼的人同在。」市樓宇局將與執法單位共同調查倒塌原因。

現場已圍起封鎖線，民眾在一旁為受影響住戶祈禱。(記者馬璿／攝影)
現場已圍起封鎖線，民眾在一旁為受影響住戶祈禱。(記者馬璿／攝影)

布碌崙一棟三層樓公寓發生倒塌事故，隔日現場仍有眾多消防人員持續搜救。(記者馬璿／...
布碌崙一棟三層樓公寓發生倒塌事故，隔日現場仍有眾多消防人員持續搜救。(記者馬璿／攝影)

事發時相鄰空地正開挖 暫停工調查釐清原因

市樓宇局長蒂加尼(Ahmed Tigani)表示，事發時工人正在相鄰的貝德福大道2625號空地開挖，準備興建新大樓。樓宇局指出，該工地持有有效的開挖及地基工程許可，目前已對工地發出全面停工令，所有工程許可也已暫停。當局將釐清事故原因，並將檢視這棟大樓及鄰近工地。12日上午已有數10名樓宇局人員在現場調查，檢視相關紀錄及工地狀況。

消防局透露，事發時一輛消防車恰好行經路口，因此不到一分鐘即有應急人員抵達現場。消防員起初看到漫天塵霧，以為發生火警，隨後才發現是大樓倒塌。增援的救援人員抵達時，現場已有多人受困。在近24小時的救援過程中，當局共動員超過250名消防及緊急醫療人員，並出動搜救犬、無人機、直升機、消防車及挖掘機具。

24小時救援滿身塵土 總指揮：想起當年世貿

消防局總指揮官埃斯波西托(John Esposito)表示，搜救工作非常複雜、耗時，救援人員必須在倒塌結構內外爬行，尋找並逐一搜索空隙。他形容滿身塵土的搜救人員，「讓我想起當年在世貿中心的搜救」。他並警告，鄰近一棟建築11日晚間一度有倒塌危險，消防員刻意讓部分結構先行掉落，雖研判該建築不會整體倒塌，但仍有許多碎塊可能會陸續落下。

與倒塌建築相鄰的弗萊布許大道1323號也遭波及，側牆被整面撕裂，樓梯、臥室及衣櫥內的衣物裸露在外。市府目前正對周邊建築進行結構安全檢查。

截至發稿時，紐約市當局尚未公布遇難者身分，但據美聯社報導，厄瓜多駐紐約總領館已確認其中兩名該國公民的身分，死者之中包括一名26歲的建築工人。另據ABC引述州眾議員赫梅林(Rodneyse Hermelyn)的說法，部分傷亡者可能沒有合法移民身分，他們的親屬對生還者未來的命運感到恐懼。

布碌崙弗萊布許一棟三層樓公寓倒塌，造成八人死亡、18人受傷。事發當天適逢退伍軍人...
布碌崙弗萊布許一棟三層樓公寓倒塌，造成八人死亡、18人受傷。事發當天適逢退伍軍人節，公立學校放假，導致7名兒童受傷。(取自FDNY)

目前當局仍在調查事發原因，超過250名消防及緊急醫療人員參與救援。(取自FDNY...
目前當局仍在調查事發原因，超過250名消防及緊急醫療人員參與救援。(取自FDNY)

事發現場周邊的加油站也被封鎖線圍住。(記者馬璿／攝影)
事發現場周邊的加油站也被封鎖線圍住。(記者馬璿／攝影)

精華 FAQ

  • 紐約市消防局表示，事故共造成8人死亡、18人受傷，傷者包括7名兒童與3名消防員，搜救於12日下午結束。

  • 倒塌大樓旁的貝德福大道2625號空地，當時正進行開挖作業，準備興建新大樓。市府已對該工地全面停工，並暫停所有工程許可。

  • 紐約市樓宇局與執法單位正聯手調查倒塌原因，同時檢查出事大樓及鄰近建築的結構安全，並持續釐清工地是否與事故有關。

布碌崙 布魯克林 紐約市

上一則

布碌崙公寓倒塌八死 目擊民眾回憶驚險過程
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙公寓倒塌釀8死17傷 開發商曾違停工令遭罰

布碌崙公寓倒塌釀8死17傷 開發商曾違停工令遭罰
布碌崙建築倒塌釀8死 目擊民眾回憶驚險過程

布碌崙建築倒塌釀8死 目擊民眾回憶驚險過程
紐約布碌崙建築倒塌增至8死17傷 當局持續搜救

紐約布碌崙建築倒塌增至8死17傷 當局持續搜救
紐約布碌崙3層樓建築突倒塌 至少2死12傷 消防員徒手挖瓦礫救人

紐約布碌崙3層樓建築突倒塌 至少2死12傷 消防員徒手挖瓦礫救人

熱門新聞

一名中國籍男子在美居住10年遭ICE逮捕，聯邦法院裁定違反正當程序，下令釋放。示意圖。(美聯社)

華男居美10年遭ICE逮捕 法院下令釋放

2026-11-11 16:26
28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 落網兇嫌竟在公立小學任職

2026-11-07 13:47
7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛推拿店命案 華女赤裸遭刺死 店面曾遭投訴「成人場所」

2026-11-08 01:30
布碌崙華社一住宅發生三級火災，致六死。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池

2026-11-06 06:03
黃樂(中)，右為黃仁勳。(路透)

共諜疑雲未平 黃樂又捲美超微走私 曼哈頓聯邦檢察官調查

2026-11-12 16:47
圖為機場免稅店示意圖。（路透）

旅客自助結帳還要多付「員工福利費」？甘迺迪機場挨轟

2026-11-05 15:58

超人氣

更多 >
黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她
保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業

保家衛國後竟無家可歸 300餘名退伍軍人露宿街頭尋求就業
黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工

黃仁勳再傳第3段婚外情 路透：又是Nvidia女員工
飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」

飛往美國航班坐滿父母 華人感嘆：孩子留美成家 長輩變「候鳥」
黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理