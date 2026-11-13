紐約布碌崙1住宅倒塌8死18傷 7童因遇放假在家受傷

現場仍可見到房屋一側遺留的住戶個人物品。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約布碌崙一棟三層公寓倒塌墜入鄰地工地基坑，造成8死18傷；當局已停工調查，並檢視周邊建築安全。

紐約布碌崙 (布魯克林 )弗萊布許(Flatbush)一棟三層樓公寓大樓11日下午倒塌，整棟墜入相鄰建築工地的開挖基坑。紐約市 消防局宣布，12日下午3時37分已結束搜救，事故共造成八人死亡、18人受傷，傷者包括七名兒童及三名消防員。

受隔壁挖掘地基施工影響，紐約市布魯克林一棟三層樓建築12日倒塌，事故共造成8人死亡、18人受傷，傷者包括7名兒童及3名消防員。圖為消防員在廢墟搜救。(路透)

倒塌的大樓位於弗萊布許大道(Flatbush Ave.)1321號，鄰近貝德福大道(Bedford Ave.)路口，於11日下午4時01分倒塌。根據市府資料，該樓共有四戶公寓，一樓為商業空間，近十年來曾進駐醫療服飾店、報稅服務處等商家。事發當天適逢退伍軍人節，公立學校放假，導致多名兒童受傷。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，「如此重大的損失，無以言表。我與罹難者的家人和親友、傷者，以及今天所有哀悼的人同在。」市樓宇局將與執法單位共同調查倒塌原因。

現場已圍起封鎖線，民眾在一旁為受影響住戶祈禱。(記者馬璿／攝影)

布碌崙一棟三層樓公寓發生倒塌事故，隔日現場仍有眾多消防人員持續搜救。(記者馬璿／攝影)

事發時相鄰空地正開挖 暫停工調查釐清原因

市樓宇局長蒂加尼(Ahmed Tigani)表示，事發時工人正在相鄰的貝德福大道2625號空地開挖，準備興建新大樓。樓宇局指出，該工地持有有效的開挖及地基工程許可，目前已對工地發出全面停工令，所有工程許可也已暫停。當局將釐清事故原因，並將檢視這棟大樓及鄰近工地。12日上午已有數10名樓宇局人員在現場調查，檢視相關紀錄及工地狀況。

消防局透露，事發時一輛消防車恰好行經路口，因此不到一分鐘即有應急人員抵達現場。消防員起初看到漫天塵霧，以為發生火警，隨後才發現是大樓倒塌。增援的救援人員抵達時，現場已有多人受困。在近24小時的救援過程中，當局共動員超過250名消防及緊急醫療人員，並出動搜救犬、無人機、直升機、消防車及挖掘機具。

24小時救援滿身塵土 總指揮：想起當年世貿

消防局總指揮官埃斯波西托(John Esposito)表示，搜救工作非常複雜、耗時，救援人員必須在倒塌結構內外爬行，尋找並逐一搜索空隙。他形容滿身塵土的搜救人員，「讓我想起當年在世貿中心的搜救」。他並警告，鄰近一棟建築11日晚間一度有倒塌危險，消防員刻意讓部分結構先行掉落，雖研判該建築不會整體倒塌，但仍有許多碎塊可能會陸續落下。

與倒塌建築相鄰的弗萊布許大道1323號也遭波及，側牆被整面撕裂，樓梯、臥室及衣櫥內的衣物裸露在外。市府目前正對周邊建築進行結構安全檢查。

截至發稿時，紐約市當局尚未公布遇難者身分，但據美聯社報導，厄瓜多駐紐約總領館已確認其中兩名該國公民的身分，死者之中包括一名26歲的建築工人。另據ABC引述州眾議員赫梅林(Rodneyse Hermelyn)的說法，部分傷亡者可能沒有合法移民身分，他們的親屬對生還者未來的命運感到恐懼。

布碌崙弗萊布許一棟三層樓公寓倒塌，造成八人死亡、18人受傷。事發當天適逢退伍軍人節，公立學校放假，導致7名兒童受傷。(取自FDNY)

目前當局仍在調查事發原因，超過250名消防及緊急醫療人員參與救援。(取自FDNY)

事發現場周邊的加油站也被封鎖線圍住。(記者馬璿／攝影)