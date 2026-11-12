布碌崙民代訪7大道火災倖存者 爭取協尋臨時住所

莊文怡(左三)、賀立寧(左四)、謝曉瓊(左一)、陳旭(左二)10日到史泰登島的醫院探訪陳德貴夫婦。(莊文怡辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙南區多名民代與社區人士探望7大道火災倖存者夫婦，協助申請救助金並尋找臨時住所，同時推動防火教育與安全監管。

布碌崙 (布魯克林)南區多名華裔 民代和社區人士10日前往史泰登島探望正在醫院接受治療的7大道火災倖存者陳德貴夫婦，向他們表達慰問並聆聽他們的需求。據介紹，陳德貴夫婦已領取緊急救助金，目前民代及社區方面正通過渠道，幫助他們尋找一間臨時住所。

當日到醫院探訪者包括莊文怡、候任第17選區州參議員賀立寧、候任第49選區州眾議員 謝曉瓊、以及紐約華人聯合會主席陳旭。莊文怡介紹，正在與兩名候任民代協作，盡可能為陳德貴夫婦提供經濟方面的援助。賀立寧透露，民代方面已在火災後聯繫大都會理事會(Met Council)、美國紅十字會等救助機構申請緊急救助金，而陳德貴夫婦已在9日領取這筆救助金。與此同時，他們也聯繫了醫院，希望院方社工能協助陳德貴一家盡早獲得臨時住所。

莊文怡表示，這場火災令社區悲痛，今後辦公室將通過多種方式向居民普及防火知識，若居民有任何跟防火安全相關的問題，也可聯繫其辦公室諮詢。賀立寧亦表示，加強社區消防安全宣傳的教育工作很重要，他表示將為社區爭取更多應急保障資源，完善緊急援助服務，並通過推動相關立法，加強對充電設備使用、住宅電路改造方面的監管，從源頭降低火災風險。

謝曉瓊與陳德貴夫婦同樣來自福州，她希望利用方言優勢，讓他們在這個困難時刻感受到來自同鄉的關懷與支持。她表示，很多新移民因語言障礙以及不熟悉政府的資源和申請流程，在獲得援助的路上面臨諸多困難。謝曉瓊認為，在加強社區消防安全意識的同時，也要加強對鋰電池的安全管理，落實相關UL安全認證要求，並加大執法力度。

陳旭表示，自10日起，紐約華人聯合會已聯合美國連江同鄉會、羅源同鄉會和長樂高安同鄉會發起募捐，為遇難者家屬籌款，所籌資金將會用以辦理死者的後事。據他透露，截至11日上午，已籌得超過1萬元，他同時呼籲有能力的人發揮愛心，幫助受災同胞度過難關。