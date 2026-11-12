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布碌崙日落公園華人住宅大火頭七 社區獻花追悼、贈救助金

記者馬璿／紐約報導
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社區人士齊聚7大道火災現場，為罹難者舉行追悼會。(記者馬璿／攝影)
社區人士齊聚7大道火災現場，為罹難者舉行追悼會。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙日落公園華人公寓大火頭七，社區與民代齊聚追悼6名罹難者，並募款援助家屬，同時呼籲加強居家防火與電池安全。

布碌崙(布魯克林)日落公園華人公寓大火過去一周，11日(周三)當地民意代表、宗教組織與社區人士齊聚事發屋宅，為逝者舉辦追悼會。

當日下午4時，約百名社區人士由梵音寺法師帶領，現場致意者紛紛獻上鮮花、上香，雙手合十獻上悼念之情。角聲布道團與紐約基督閩恩教會各募得1萬元，予三戶罹難者家庭與一戶倖存者家庭，以協助後續喪葬與復原所需。其中，角聲開出四張支票，閔恩則由長老陳宗榮、林德華致贈現金。角聲代表陳熾長老帶領禱告時表示，六名罹難者「每個名字背後，都是一位父母、配偶或孩子」，呼籲社區持續關心家屬。

角聲布道團與紐約閩恩教會為罹難家屬與倖存者募款，並在現場致詞。(記者馬璿／攝影)
角聲布道團與紐約閩恩教會為罹難家屬與倖存者募款，並在現場致詞。(記者馬璿／攝影)

出席追悼會的還有市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、莊文怡(Susan Zhuang)、候任州參議員賀立寧(Larry He)、候任州眾議員謝曉瓊(Joyce Xi)、州眾議員Joey Cohen-Saban，以及各社區組織代表。

追悼晚會現場，眾多社區人士與民眾獻上花卉與食物。(記者馬璿／攝影)
追悼晚會現場，眾多社區人士與民眾獻上花卉與食物。(記者馬璿／攝影)

賀立寧表示，當日是悲劇發生後的第七天，正是華人文化中最重要的「頭七」。他說，自己也是移民，罹難的六人都是剛來美國不久的新移民，「跟其他人一樣，是為了追求美國夢」，遺憾的是旅程被迫中斷，社區將盡全力協助倖存者及受影響的家庭。莊文怡說，罹難者是在餐館洗碗、在工地做工的辛勤移民，「他們是我們的鄰居，也是我們的家人」，這不只是三個家庭的損失，也是整個布碌崙社區的損失。

民代與社區組織也藉此提醒居家安全。莊文怡指，許多住戶在窗戶加裝防護網或鐵窗，火災時反而阻礙逃生，業主務必確保其在緊急時能隨時打開；電瓶車電池也要確認通過UL檢測認證，她將在市議會重新推動以未認證電池換購合格電池的計畫。謝曉瓊則表示，許多人沒有住家逃生計畫，也沒有演練的習慣。她呼籲民眾裝設煙霧警報器、擬定並演練逃生計畫。她也以自身經歷分享，「語言不通不是你的錯」，鼓勵民眾遇到困難時勇於向外求助。

繁榮布碌崙協會(BBA)凌飛介紹，該會正推動發放煙霧警報器，未來將舉辦更多教育活動，讓民眾知道求助管道，並已發起連署，盼集結社區聲音推動立法。謝曉瓊也表示，將推動相關法案，並加強執行電池合格的相關法規。

精華 FAQ

  • 追悼會是在日落公園華人公寓大火發生後第7天舉行，約百名社區人士參與，並有市議員、候任州議員、宗教團體與社區組織代表到場致意。

  • 角聲布道團與紐約基督閩恩教會各募得1萬元，共計2萬元，分別以支票與現金方式贈予3戶罹難者家庭及1戶倖存者家庭，協助喪葬與後續復原。

  • 他們提醒住戶避免窗戶防護網阻礙逃生，確認電瓶車電池具UL認證，並裝設煙霧警報器與演練逃生計畫；同時將推動相關法案與換購合格電池計畫。

布碌崙 華人 日落公園

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