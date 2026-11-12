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紐約周末濕冷 將驟降10-15℉ 高地恐飄雪

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約本周的溫和天氣即將告一段落，周末將明顯轉冷。隨著低壓系統帶來風雨、北方冷空氣...
紐約本周的溫和天氣即將告一段落，周末將明顯轉冷。隨著低壓系統帶來風雨、北方冷空氣南下，13日(周五)至15日(周日)氣溫預計降至華氏40多度，較本周多數時間驟降十至15度。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約本周溫和天氣將在周末轉為濕冷，氣溫降至40多度，伴隨降雨、高地零星降雪、沿岸陣風與輕微水浸風險。

紐約地區本周的溫和天氣即將告一段落，周末將明顯轉冷。隨著低壓系統帶來風雨、北方冷空氣南下，13日(周五)至15日(周日)氣溫預計降至華氏40多度。市民將體驗一場從華氏60度左右的秋日天氣突然轉入風雨交加的濕冷天的驟變，外出須添衣備傘。

據國家氣象服務局(NWS)預報，這波天氣變化由自俄亥俄河谷向東移動的低壓系統帶來。該系統預計12日(周四)下午至晚間從紐約地區南部經過，次日仍在近海徘徊，隨後才逐漸朝東北遠離。降雨機率最高的時段為12日下午至13日下午，可能延續至14日(周六)清晨，部分區域可能出現中雨至局部較強陣雨。

降雪概率較高處主要集中在內陸較高海拔地區，降雪時間包括12日深夜至13日清晨，以及13日深夜至14日清晨。氣象局預計，即使出現濕雪，積雪也很少或不會形成積雪。

氣象局研究員西姆涅茨基(Brian Ciemnecki)表示，紐約地區今年迄今氣溫較去年略暖，但不能據此斷定今冬不會再現嚴寒。紐約市府今年2月通報七人在私人住宅因與失溫相關原因死亡，另有至少15宗戶外死亡被認為與失溫直接相關。

氣溫方面，北方冷空氣南下後，13日至15日(周日)氣溫將降至華氏40多度，較本周平均水平低約10至15度；16日(周一)及17日(周二)可望回升至50多度。下周末雖逐漸轉入乾燥天氣，但仍有西北陣風，秋寒感受將更明顯。

沿岸居民也須留意潮汐。12日與13日白天漲潮期間，部分海岸地帶可能出現輕微水浸，長島西部南岸內灣及康州西南岸較易受影響。紐約市、長島及康州海岸地帶多處在12日晚間至13日的最高陣風，預計達每小時25至30哩。

市房屋保護與開發局規定，供暖季為每年10月1日至翌年5月31日。上午6時至晚間10時、室外低於華氏55度時，室內須至少68度；晚間10時至翌晨6時，無論室外溫度如何，室內均須至少62度。暖氣不足者應先聯絡房東，未獲處理可致電311投訴。

精華 FAQ

  • 受低壓系統與北方冷空氣南下影響，紐約周末將由60多度的秋日暖意，迅速轉為風雨交加的濕冷天，氣溫下滑明顯，外出需備妥雨具與保暖衣物。

  • 降雨機率最高在12日下午到13日下午，可能延續到14日清晨；降雪較可能出現在內陸高海拔地區，時段為12日深夜至13日清晨，以及13日深夜至14日清晨。

  • 沿岸地區在12日至13日白天漲潮時可能有輕微水浸，並伴隨25至30哩強陣風；若室內供暖不足，應先找房東處理，未改善可撥311投訴。

紐約市

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