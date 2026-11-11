司機左轉涉未禮讓人 華埠74歲華翁斑馬線上遭撞重傷
曼哈頓華埠且林士果路口一名74歲華翁在斑馬線上遭左轉車輛撞倒重傷，司機通過清醒測試未被逮捕，警方正調查是否未禮讓行人。
AI摘要
文章摘要整理：
曼哈頓華埠且林士果路口一名74歲華翁在斑馬線上遭左轉車輛撞倒重傷，司機通過清醒測試未被逮捕，警方正調查是否未禮讓行人。
曼哈頓華埠且林士果(Chatham Square)10日發生一起交通事故，一名74歲華裔長者在柏路(Park Row)路口沿斑馬線過馬路時，遭一輛左轉的車輛撞倒，頭部及身體多處遭受嚴重創傷，傷勢危重。事故發生後，大批警員趕抵現場，封鎖道路調查；據知情人士，肇事司機通過清醒測試，事故可能涉及左轉時未禮讓行人。
據知情人士提供的初步調查資料，事故發生於上午9時42分前後，地點位於且林士果與柏路交界。當時一名62歲男性駕駛一輛2023年款Fisker電動車，正準備左轉駛入且林士果，期間撞上一名正在斑馬線上行走的74歲華翁。
華翁倒地後，緊急醫療服務人員到場施救，隨後將他送往表維醫院(Bellevue Hospital)。據初步評估，傷者頭部及身體均受到嚴重撞擊，傷勢嚴重。
事發後，警方迅速封鎖現場，近十輛警車陸續抵達，現場可見來自市警華埠五分局、交通部門及公路巡警的大批警員。警方並封閉事發路口通往東百老匯的路段，以進行事故調查。
涉事汽車為一輛持有出租車及禮車管理局(TLC)牌照的電動車，公路巡警將62歲司機帶往附近的且林綠廈(Chatham Green)內進行清醒測試，以確定其是否受到酒精或其它物質影響。知情人士表示，司機通過測試，沒有發現酒駕跡象，且配合警員調查，並未被逮捕。
初步調查亦顯示，司機事發時並未闖紅燈，警方目前正調查他左轉時是否未有禮讓正在斑馬線上的行人，導致事故發生。
根據市警五分局截至11月8日的交通事故統計，今年以來轄區共有105名行人在交通事故中受傷，較去年同期的67人增加56.72%，增幅超過五成。
統計顯示，五分局今年截至11月8日共錄得655宗交通事故，較去年同期的619宗增加5.82%；其中272宗涉及人員受傷，較去年同期的257宗增加5.84%。同期共有三人因交通事故死亡，其中一人為行人。
事故發生在曼哈頓華埠且林士果與柏路交界，時間約為10日上午9時42分前後。當時一輛左轉中的2023年款Fisker電動車撞上正在斑馬線上行走的74歲華裔長者。 這名74歲華翁倒地後頭部及身體多處遭受嚴重撞擊，初步評估傷勢危重。急救人員到場後立即施救，並將他送往表維醫院(Bellevue Hospital)接受治療。 62歲司機已通過清醒測試，現場未見酒駕或其他物質影響跡象，且配合調查未被逮捕。警方仍在確認他左轉時是否未禮讓斑馬線上的行人，並且未有闖紅燈。
精華 FAQ
事故發生在曼哈頓華埠且林士果與柏路交界，時間約為10日上午9時42分前後。當時一輛左轉中的2023年款Fisker電動車撞上正在斑馬線上行走的74歲華裔長者。
這名74歲華翁倒地後頭部及身體多處遭受嚴重撞擊，初步評估傷勢危重。急救人員到場後立即施救，並將他送往表維醫院(Bellevue Hospital)接受治療。
62歲司機已通過清醒測試，現場未見酒駕或其他物質影響跡象，且配合調查未被逮捕。警方仍在確認他左轉時是否未禮讓斑馬線上的行人，並且未有闖紅燈。
上一則
法拉盛推拿店華女命案 店面電話2021年出現在性服務帖文
下一則