法拉盛推拿店華女命案 店面電話2021年出現在性服務帖文

案發店面窗上張貼的電話早在2021年便出現在顧客自述付費接受性服務的帖文中。(記者高雲兒／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛推拿店發生搶劫命案後，案發電話被查出曾出現在性服務帖文與廣告中，涉案店址亦累積多年成人場所投訴與執法紀錄。

皇后區法拉盛 一家推拿店6日發生搶劫命案，一名華裔 女子遭刺身亡。本報循案發店面窗上張貼的電話追查，發現同一號碼早在2021年便出現在顧客自述付費接受性服務的帖文中，去年又被用於疑似招攬性服務的網路廣告。當年發帖的顧客受訪時確認曾有這段消費經歷，廣告所列店址也有多年「成人場所」投訴及開單紀錄。兩處店面是否由同一業者經營，仍待確認。

這起命案發生於164街36-17號，警方表示，男子入店搶劫時與女子發生搏鬥，女子遭多刀刺傷身亡。54歲嫌犯Zhordrack Blodywon9日晚被捕，被控謀殺、搶劫及非法持有武器，死者姓名尚未公布。目前，店窗上仍貼有電話(347)458-5918，當時無法接通。附近商家則表示，店面一度停業，今年8至9月重新經營推拿。

案發店面窗上的電話，也出現在去年6月一則疑似招攬性服務的網路廣告中。廣告列址北方大道134-16號，宣稱有六至八名女子供男性顧客挑選，營業至翌日凌晨5時。今年2月，同一號碼又出現在以「E2 Spa」名義刊登的法拉盛按摩廣告中，宣傳「Nuru Massage」及「VIP包間」。

一名匿名顧客受訪時說，他幾年前曾到北方大道的E2 Spa，並在店內付費接受性服務。他說，店面靠近橋下，一名男子開門後，他與同行友人被分別帶進房間。他被帶到靠裡的一間房，當次支付50元店費及150元小費。

樓宇局紀錄顯示，北方大道134-16號在2021年至2025年間共收到五宗「成人場所」類別投訴，分別登記於2021年6月、2023年1月、2024年1月，以及2025年1月和9月。其中四宗的處理結果為已送達OATH違規通知，另一宗標示為先前已檢查的投訴，目前五宗均已結案。

而在2023年、2024年及今年5月，當局再度到場檢查並開出相關傳票。今年5月29日的紀錄仍顯示該址有按摩業務，並有人當場提出全身按摩服務。 相關傳票列出的答辯方為134-34 N.B. Corp.，公開資料未交代實際經營者。164街案發店面也在命案前一天、11月5日收到一宗「成人場所」類別投訴。截至樓宇局11月10日的公開資料，該投訴仍未結案。