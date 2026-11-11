紐約長島獨立選民激增 納蘇郡人數首超共和黨 20年首次

根據州選舉局最新公布的選民登記數據，長島納蘇郡獨立選民已增至約31萬4000人，超過共和黨的30萬7000人，為至少20年來首次。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 長島納蘇郡與蘇福克郡的獨立選民快速增加，首次在納蘇郡超越共和黨，並被視為影響未來選舉的重要變數。

根據紐約州選舉局最新公布的選民登記數據，長島 納蘇郡(Nassau County)獨立選民已增至約31萬4000人，超過共和黨 的30萬7000人，為至少20年來首次。蘇福克郡(Suffolk County)也出現類似趨勢，獨立選民人數已與共和黨相當。

獨立選民已占全郡31% 學者：反映民眾對2大黨失望

截至11月1日的數據顯示，納蘇郡獨立選民約31萬3876人，共和黨選民為30萬6837人。獨立選民占全郡活躍選民的31%，共和黨占30%，民主黨 仍以37%居首。

長島曾是紐約共和黨的重要票倉，但在此次州長選舉中，共和黨候選人、納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)敗給尋求連任的民主黨州長霍楚(Kathy Hochul)，在自己主政的納蘇郡，也未能取得領先優勢。

「新聞日報」(Newsday)分析指出，2006年納蘇郡獨立選民僅占21%，此後持續成長，今年2月仍為28%，至11月已升至31%。自2024年總統選舉以來，納蘇郡獨立選民增加約3萬6120人。

蘇福克郡獨立選民已增至約34萬5000人，占全郡選民31%，與共和黨比例持平，民主黨則占33%。長島兩郡獨立選民合計達65萬8823人，較2024年增加約5萬6000人，增幅超過9%。

霍夫斯特拉大學(Hofstra University)全國郊區研究中心執行院長利維(Lawrence Levy)指出，獨立選民增加，反映民眾對民主、共和兩大政黨均感失望。他認為，這批選民或成為未來選舉的關鍵，使原本勝負相對明朗的選區重新出現競爭。

利維還說，該群體同時包含保守派、溫和派與自由派選民。納蘇郡共和黨主席凱羅(Joseph Cairo)也指出，愈來愈多選民不再單純依政黨立場投票，共和黨過去仍曾獲得大量無黨籍選民支持。

紐約州民主黨主席、納蘇郡民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)則認為，選民對共和黨右翼立場，以及民主黨內日益活躍的社會主義派別都存在疑慮，促使部分人拒絕兩黨標籤。