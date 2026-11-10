斥資1.84億 華埠茂比利街70號重建 2030年迎五社區機構回遷

動工儀式上，華策會華埠老人中心、陳氏舞蹈中心先後帶來舞蹈表演。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 華埠茂比利街70號因2020年大火受損後啟動重建，將以1億8400萬元改建為八層社區文化中心，預計2030年完工並讓五個機構回遷。

曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)70號9日舉行重建動工儀式，這座百年大樓在2020年一場五級大火中嚴重受損，迫使其內五個社區機構遷出。重建工程將把原有五層大樓改造為八層社區文化中心，公共空間將比原來增加約三成，工程預計2030年完工，獲撥款1億8400萬元。

茂比利街70號建於1892年，原為第23公立學校，1970年代中期停辦後，成為華策會華埠老人中心、United East Athletic Association、陳氏舞蹈中心(Chen Dance Center)、美國華人 博物館(MOCA)及華埠人力中心(Chinatown Manpower Project)的據點。

2020年1月23日，農曆新年前夕，大樓發生五級火災，五個機構被迫遷出。部分機構其後在臨時場地恢復服務，但規模不及以往。

市行政服務局局長北清夢(Yume Kitasei)在現場回憶道，昔日居民來這裡上語言課、學跳舞，也和朋友在老人中心共進午餐。她說，大火讓華埠失去重要的聚會場所；數月後疫情 令全市停擺，居民更難相聚。

新大樓將保留原有兩層外牆及歷史樓梯間，增設間社區活動室及老人中心專用廚房。市設計與建設局局長奧喬亞(Paul A. Ochoa)說，六樓多用途大廳將可俯瞰哥倫布公園，與戶外露台相通，容納最多475人。大樓將全面採用無障礙設計，屋頂及外牆的太陽能板預計最多可供應全樓三成用電。

樓內也將設置藝術家馬文(Jennifer Wen Ma)的公共藝術作品「易之翼」，主體是一件約33呎長的懸吊雕塑，融入從火場搶救出的物件，並以玻璃球作為時光膠囊，保存與大樓有關的故事。

市議員馬泰(Christopher Marte)、州參議員卡瓦納(Brian Kavanagh)等民代出席並致詞。北清夢感謝歷任民代支持重建，並提到前市長白思豪(Bill de Blasio)與時任市議員陳倩雯(Margaret Chin)於2021年承諾投入1億7000萬元，市府其後與馬泰再爭取追加經費。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)則發布聲明表示，多年來，這裡是社區相聚、長者交友、文化團體延續華埠傳統的地方。大火後，這些團體和依賴其服務的居民不得不另覓去處，「現在，我們要讓他們回家」。

各民代表示，這場動工儀式等了太久，受火災影響的機構終於有望回到永久會址，恢復完整服務。(記者曹馨元╱攝影)

曼哈頓華埠茂比利街70號9日舉行重建動工儀式，工程預計2030年完工。(記者曹馨元╱攝影)