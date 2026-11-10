涉撞死法拉盛1歲華裔男童 駕駛疑毒駕被起訴12罪

皇后區檢察官辦公室以過失殺人、車輛過失殺人及毒駕等12項罪名，起訴涉嫌上個月在法拉盛撞死一歲華裔男童的駕駛李維拉。圖為事發路口。（取自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區法拉盛發生1歲華裔男童遭皮卡撞死的奪命車禍，檢方指57歲駕駛李維拉毒駕、闖停車標誌並違反酒駕限制，已被起訴12項罪名。

皇后區法拉盛 上月發生一起奪命車禍，年僅一歲的華裔 男童在保母推著嬰兒車過馬路時，遭一輛闖停車標誌的卡車撞上，不幸身亡。皇后區檢察官辦公室近日宣布，57歲駕駛李維拉(Elvin Rivera)被控在毒品影響下開車，遭大陪審團以過失殺人、車輛過失殺人及毒駕等12項罪名起訴。檢方表示，他當時體內驗出古柯鹼及大麻 成分THC，且早因另一起酒駕案件受到駕駛限制。

這起事故發生於10月11日上午約8時35分，地點在法拉盛莫瑞街(Murray Street)與32大道交叉口。當時保母正推著載有一歲男童Justin Hu的嬰兒車，沿32大道行經路口。

根據起訴書，李維拉當時駕駛一輛白色Chevrolet Silverado皮卡車，沿莫瑞街向北行駛，接近32大道時未在停車標誌前停下，反而加速駛過路口，撞上正在行人道上的嬰兒車，並輾過男童。男童隨即被送往醫院急救，仍因傷重不治，保母的右手臂也在事故中受傷。

李維拉在車禍後留在現場，但未通過警方的清醒程度測試。檢方表示，初步藥物檢測發現他體內有古柯鹼及THC，後續血液檢驗也確認這兩種成分。

調查還發現，李維拉今年4月才因另一起酒駕案件在布朗士受到駕駛限制，不得任意在特定時間或地點開車。檢方指出，他在事發當天駕車，已違反相關限制。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，被告明知自己受到毒品影響，仍選擇開車上路，還在住宅區路口未遵守停車標誌，最終奪走一名年幼男童的生命。她向男童家屬表達慰問，並強調將依法追究責任。

李維拉6日在皇后區高等法院出庭，被控二級過失殺人、二級車輛過失殺人、二級攻擊、毒駕、魯莽駕駛及未依規定停車等共12項罪名。

法官哈托菲利斯(Michael Hartofilis)將下次開庭日期訂於2027年1月7日（周四）。若最嚴重罪名成立，李維拉最高可能面臨15年監禁。