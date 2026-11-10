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紐約去年44%招聘需數位技能 含照護、建築工

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市愈來愈多工作要求求職者具備數位技能，連居家照護、建築及零售等行業也不例外。...
紐約市愈來愈多工作要求求職者具備數位技能，連居家照護、建築及零售等行業也不例外。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約近年招聘廣告對數位技能需求大增，居家照護、零售與建築等行業都更常要求使用工作軟體，且這類職缺薪資普遍較高。

紐約市愈來愈多工作要求求職者具備數位技能，連居家照護、建築及零售等行業也不例外。獨立智庫「城市未來中心」(Center for an Urban Future)本月初發布的報告顯示，2025年全市44%的招聘廣告列出至少一項數位技能要求，高於2015年的35%。

研究人員分析2015年至2025年間的公開招聘廣告，發現納入研究的30個行業及細分行業中，有28個對數位技能的需求占比上升。以居家照護服務業為例，逾半從業者的最高學歷為高中或以下，但列出數位技能要求的招聘廣告已由13.7%升至23.4%，零售業由27.9%升至39.8%，建築業則從32.5%升至43.5%。

這些要求往往與日常工作直接相關，照護人員可能要使用電子病歷、病患管理或排班系統，建築人員則可能需要操作專案管理或庫存軟體。對有意投入居家照護的華人求職者而言，除了解職缺所需的照護資格，也可留意雇主是否要求使用電子紀錄或排班系統。

該中心編輯及政策主任德沃金(Eli Dvorkin)指出，這些行業長期是許多紐約人進入勞動市場的起點，數位門檻提高，可能讓原本就難以改善經濟處境的人更難找到機會。他說，過去談數位落差，多半關心誰有電腦、誰能上網；如今還得看誰具備使用職場所需數位工具的能力。

報告也發現，列出至少一項相關數位技能要求的全職職缺，廣告所列年薪中位數為11萬元，未列出此類要求的職缺則為8萬7900元，相差逾2萬元。

據此，報告建議市府增加對職業培訓機構、學校及圖書館的投入，協助求職者從基本電腦操作學起，再依行業需求學習工作軟體、資料工具及人工智慧(AI)應用。德沃金表示，市府若要減輕紐約人的生活負擔，除了降低生活成本，也應幫助更多人具備應徵較高薪職缺的條件。

精華 FAQ

  • 報告顯示，2025年紐約市有44%的招聘廣告列出至少一項數位技能要求，高於2015年的35%，顯示數位能力已成多數職缺的重要門檻。

  • 居家照護服務、零售與建築業都很明顯。居家照護從13.7%升至23.4%，零售業從27.9%升至39.8%，建築業則由32.5%升至43.5%。

  • 報告建議市府加大對職訓機構、學校和圖書館的投入，讓求職者先學基本電腦操作，再進一步掌握行業軟體、資料工具與AI應用。

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