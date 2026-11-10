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路面差、橋梁老、停電… 紐約州基建全美第7嚴重

記者顏潔恩／紐約報導
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在該項研究中，BQE高速路的維修工程是導致紐約市路面狀況不佳占比高的主因。(市交...
在該項研究中，BQE高速路的維修工程是導致紐約市路面狀況不佳占比高的主因。(市交通局)

AI摘要

文章摘要整理：

大費城商會依7項指標評估全美50州基建，紐約州因路面、橋梁與停電等問題嚴重，最終排名全美第7，BQE維修更成焦點。

根據大費城商會(Chamber of Commerce for Greater Philadelphia)一項最新分析，通過比較全美50州的基礎設施狀況、可靠性及投資情況，並從七項指標進行評估，結果顯示，紐約州的基礎設施問題嚴重程度位居全美第七。

研究評估項目中，權重最高的是路面狀況不佳的比例，占總評分的25%、其次為狀況不佳的橋梁比例，占20%、停電持續時間則占20%；此外，網路覆蓋率占15%，每個社區供水系統平均違反飲用水健康標準的次數占10%，每人平均高速公路維護支出及航班準點率則各占5%。

這項分析採用2024年至2026年間的聯邦政府數據，包括聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)、能源資訊署(Energy Information Administration)、聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission)及環境保護署(Environmental Protection Agency)等機構的資料。

研究特別指出，飲用水違規次數是以各州通報的健康相關違規總數，除以當地運作中的社區供水系統數量計算平均值，並不代表每一個供水系統都曾出現違規情況。

其中紐約州的最終得分為20分，當中一項備受爭議的基礎設施工程，便是布碌崙(布魯克林)皇后區高速公路(Brooklyn-Queens Expressway，BQE)的維修，尤其是途經布碌崙高地的老化路段，導致路面狀況不佳的比例占了12.27%。

對此市府官員曾考慮興建臨時繞行結構，以及採用其他施工方案，希望在進行維修工程期間，仍能維持道路交通流量；然而相關提案引起當地居民反對，擔心施工期間可能進一步加劇交通壅堵、空氣污染及噪音問題，並對附近社區造成干擾。

精華 FAQ

  • 根據大費城商會最新分析，紐約州在全美50州中，基礎設施問題嚴重程度排名第7，顯示其路面、橋梁與供電等狀況仍有明顯改善空間。

  • 評估共採7項指標，其中路面不佳比例占25%，橋梁不佳比例與停電持續時間各占20%，網路覆蓋率15%，飲用水違規10%，高速公路維護支出與航班準點率各5%。

  • BQE老化路段使紐約州路面狀況不佳比例達12.27%，市府曾研議臨時繞行與其他施工方案，但居民擔心加劇塞車、污染與噪音，導致維修計畫爭議不斷。

聯邦政府 紐約州 費城

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