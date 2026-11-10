第二居所稅上訴翻盤 紐約市府可續開徵

州高等法院上訴庭第二分庭近日推翻下級法院裁決，駁回屋主針對市府「第二居所稅」實施程序提出的訴訟。(記者范航瑜／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州上訴庭駁回屋主對第二居所稅程序的訴訟，讓市府得以續推這項針對高價非主要住所的附加稅，但法院未就稅制本身合憲性作出判定。

州高等法院上訴庭第二分庭近日推翻下級法院裁決，駁回屋主針對市府「第二居所稅」(pied-à-terre tax，又稱度假公寓稅)實施程序提出的訴訟，讓這項針對高價非主要住所的附加稅得以繼續推進。但判決主要依據是原告未證明受到具體損害、欠缺提告資格，並未解決稅制本身是否合憲的爭議。

史泰登島州高等法院法官奧齊(Wayne Ozzi)9月29日曾裁定市府推行程序有誤，要求重新辦理。市府提出上訴後，四名上訴庭法官一致撤銷原判，並駁回整宗案件。

爭議源於市財政局7月公布補充房產估值名冊，並向約1萬7000名屋主寄出初步繳稅通知。代表屋主的律師、前第一副市長馬斯特羅(Randy Mastro)則批評，市府讓數以千計原本無須繳稅的人，被迫證明自己住在家中，否則就可能被課稅。

上訴庭指出，收到通知本身不足以構成實際損害；原告也未提出具體、可量化的申請豁免費用。法院認為，通知具有告知作用，州法本已設計讓屋主補交主要住所證明的程序。原告對資料日後可能外洩的疑慮，同樣不足以支持提告。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示歡迎裁決，並稱附加稅收入可用於街道安全、公園清潔及基本公共服務。市府估計，這項稅每年可帶來約5億元收入。

曼達尼表示，市府將繼續應對長島(Long Island)蘇福克郡的相關訴訟。挑戰稅制的人士包括賭場大亨及地產商威恩(Steve Wynn)，以及總統川普前商務部長羅斯(Wilbur Ross)。

這項稅獲州長霍楚(Kathy Hochul)支持，於5月隨2027財政年度州預算簽署成法。依市財政局現行規定，2026至2027及2027至2028房產稅年度，適用範圍包括市府估值逾500萬元的一至三家庭住宅，以及估值達100萬元的合作公寓與共管公寓；公寓門檻採市府估值，不能直接當作市場成交價。

市財政局網站nyc.gov/npsurcharge列明，本年度豁免申請已於10月13日截止，認為房產估值有誤者，可向市稅務委員會提出挑戰。若最終須繳附加稅，款項將列入2027年1月1日(周五)到期的房產稅單，屋主可撥311查詢。