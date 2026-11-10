我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

第二居所稅上訴翻盤 紐約市府可續開徵

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
州高等法院上訴庭第二分庭近日推翻下級法院裁決，駁回屋主針對市府「第二居所稅」實施...
州高等法院上訴庭第二分庭近日推翻下級法院裁決，駁回屋主針對市府「第二居所稅」實施程序提出的訴訟。(記者范航瑜／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州上訴庭駁回屋主對第二居所稅程序的訴訟，讓市府得以續推這項針對高價非主要住所的附加稅，但法院未就稅制本身合憲性作出判定。

州高等法院上訴庭第二分庭近日推翻下級法院裁決，駁回屋主針對市府「第二居所稅」(pied-à-terre tax，又稱度假公寓稅)實施程序提出的訴訟，讓這項針對高價非主要住所的附加稅得以繼續推進。但判決主要依據是原告未證明受到具體損害、欠缺提告資格，並未解決稅制本身是否合憲的爭議。

史泰登島州高等法院法官奧齊(Wayne Ozzi)9月29日曾裁定市府推行程序有誤，要求重新辦理。市府提出上訴後，四名上訴庭法官一致撤銷原判，並駁回整宗案件。

爭議源於市財政局7月公布補充房產估值名冊，並向約1萬7000名屋主寄出初步繳稅通知。代表屋主的律師、前第一副市長馬斯特羅(Randy Mastro)則批評，市府讓數以千計原本無須繳稅的人，被迫證明自己住在家中，否則就可能被課稅。

上訴庭指出，收到通知本身不足以構成實際損害；原告也未提出具體、可量化的申請豁免費用。法院認為，通知具有告知作用，州法本已設計讓屋主補交主要住所證明的程序。原告對資料日後可能外洩的疑慮，同樣不足以支持提告。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示歡迎裁決，並稱附加稅收入可用於街道安全、公園清潔及基本公共服務。市府估計，這項稅每年可帶來約5億元收入。

曼達尼表示，市府將繼續應對長島(Long Island)蘇福克郡的相關訴訟。挑戰稅制的人士包括賭場大亨及地產商威恩(Steve Wynn)，以及總統川普前商務部長羅斯(Wilbur Ross)。

這項稅獲州長霍楚(Kathy Hochul)支持，於5月隨2027財政年度州預算簽署成法。依市財政局現行規定，2026至2027及2027至2028房產稅年度，適用範圍包括市府估值逾500萬元的一至三家庭住宅，以及估值達100萬元的合作公寓與共管公寓；公寓門檻採市府估值，不能直接當作市場成交價。

市財政局網站nyc.gov/npsurcharge列明，本年度豁免申請已於10月13日截止，認為房產估值有誤者，可向市稅務委員會提出挑戰。若最終須繳附加稅，款項將列入2027年1月1日(周五)到期的房產稅單，屋主可撥311查詢。

精華 FAQ

  • 上訴庭認為原告只因收到通知，並未證明自己遭受具體、可量化的損害，也欠缺提告資格，因此撤銷原判並駁回整宗案件。

  • 依市府規定，稅制主要針對高價非主要住所，包括市府估值逾500萬元的一至三家庭住宅，以及估值達100萬元的合作公寓與共管公寓，年收約5億元。

  • 市長曼達尼表示會持續推動並應對長島相關訴訟；反對方仍可就稅制本身或估值認定續提挑戰，若最終須繳稅，款項將列入2027年1月1日到期稅單。

紐約市

上一則

台藝術家黃馨曼個展「島嶼果肉」探索台灣島嶼神話

下一則

才趕走租霸又遇到殺豬盤 華女被騙40萬
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約第二居所稅豁免逾八成 5億收入目標受質疑

紐約第二居所稅豁免逾八成 5億收入目標受質疑
華男蓋ADU市府卡3年提告索賠百萬 原遭駁回上訴見轉機

華男蓋ADU市府卡3年提告索賠百萬 原遭駁回上訴見轉機
紐約州最高法院叫停監獄夜間施工 社區稱多年抗爭取得初步勝利

紐約州最高法院叫停監獄夜間施工 社區稱多年抗爭取得初步勝利
華埠監獄夜間施工 市府籲駁回訴訟

華埠監獄夜間施工 市府籲駁回訴訟

熱門新聞

紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

2026-11-02 16:50
紐約州長霍楚(中)3日選舉日上午走訪法拉盛第22公立小學投票所，與市議員黃敏儀(左)、州參議員劉醇逸(右)一同向選民致意。(記者戴慈慧／攝影)

霍楚壓倒性擊敗布萊克曼 連任紐約州長

2026-11-04 06:12
日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡。（記者 胡聲橋╱攝影 ）

日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡

2026-11-05 09:50
28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 落網兇嫌竟在公立小學任職

2026-11-07 13:47
布碌崙華社一住宅發生三級火災，致六死。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池

2026-11-06 06:03
7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛推拿店命案 華女赤裸遭刺死 店面曾遭投訴「成人場所」

2026-11-08 01:30

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說