今年前10個月 紐約槍擊、謀殺創新低 但地鐵重大犯罪增

2026年迄今，全市槍擊案與謀殺案數量雙雙創下歷史新低，地鐵等大眾運輸系統犯罪則有所增加。(記者許君達／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市公布最新統計，今年前10個月槍擊、槍擊受害者與謀殺案均創新低，整體重大犯罪也明顯下降，但地鐵重大犯罪仍小幅增加。

紐約市 府9日公布最新月度犯罪率統計，結果顯示，今年截至10月底，全市槍擊 案、槍擊受害者和謀殺案的數量均創有史以來的最低紀錄，其他重大犯罪也持續減少，但發生在地鐵 系統內的重大犯罪案件數較去年同期略有增加。

統計顯示，今年前十個月內，全市共發生536起槍擊事件、槍擊受害者649人，去年同期的數字則分別為598起和746人。歷史紀錄顯示，去年前十個月的槍擊案件數量已創下歷史新低，而今年同期則再創新低。

同期，全市發生謀殺案230起，打破了2017年244起的歷史最低紀錄。市警指出，今年年初以來，警方共進行了26次針對幫派活動的執法掃蕩，查獲超過4500支非法槍枝，強力執法是壓低槍擊及謀殺案發生率的重要保障。

據統計，除槍擊和謀殺外，七大類重大犯罪中的其他幾項在今年也持續下降。今年10月，全市發生重大犯罪案件9750起，較去年10月減少8.6%；今年前十個月，共發生重大犯罪案件9萬6059起，同比減少6.5%，創造了過去17年來最大的降幅。

在主要犯罪類別中，入室盜竊案今年迄今較去年同期減少14.2%，其中皇后區降幅最大，達25.2%。此外，搶劫案同比減少12.3%、汽車盜竊案減少11.2%、重竊案減少6.1%、零售盜竊案減少12.2%。

不過，今年前十個月較去年同期，重罪襲擊案增加了0.9%，其中10月單月同比增加3.1%。在所有重罪襲擊案中，家庭暴力占40%，針對警察和其他公職人員的襲擊占10.8%。警方表示，今年襲警或襲擊公職人員的案件出現顯著增加，導致重罪襲擊案件的總數未能減少。

此類案件多由慣犯造成，根據逮捕紀錄，今年迄今共有379人因重罪襲擊指控而被逮捕超過三次，與新冠疫情前的2018年同期相比，暴增213%。

根據案發區域的統計結果顯示，今年迄今為止政府樓社區內的犯罪率持續減少，但發生在地鐵及公共交通系統內的重大犯罪則有所增加，但今年仍是過去15年來公共交通系統第二安全的年份。據統計，今年前十個月地鐵重大犯罪案件1825起，同比增加2.2%，其中發生率最高的分別是重罪襲擊和非暴力重竊，兩者相加占犯罪總數的八成以上。