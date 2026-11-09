紐約市「應變寒流」投入2500萬元 增加庇護床位、加強除雪

紐約市府公布冬季應變計畫，將擴大嚴寒期間的避寒服務，並加強清除公車站、人行道及行人穿越道的積雪與冰層。(取自市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市宣布投入2500萬元強化冬季寒流應變，擴充外展、醫療、避寒床位與除雪能量，並加強住宅供暖檢查與居民通報管道。

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)9日宣布冬季應變計畫，市府將投入2500萬元擴大嚴寒應變計畫「藍色警報」(Code Blue)，增派街頭外展人員，擴充流動醫療服務及避寒床位。市清潔局也將加強清除巴士站、人行道及行人穿越道的積雪與冰層。市府援引國家氣象局預測指出，今冬可能較暖、降水偏多，但仍可能出現雨夾雪、道路結冰及大量濕雪。

新版「藍色警報」將視寒冷程度及持續時間調配資源，增派逾300名外展人員在五區巡查，主動接觸露宿者。市公立醫院系統最多可派出55支流動醫療小隊，提供照護並協助有需要者前往避寒中心或就醫。

至少三家公立醫院將開放供民眾避寒，天氣最嚴峻時增至11家。市府另將增設800張入住門檻較低的庇護 床位，並在最高應變級別出動20輛避寒巴士。

市清潔局已把公車站、人行道及行人穿越道納入除雪路線圖，以便提前部署設備。清潔局備有逾2200輛可加裝雪鏟的車輛，並有7000名清潔工受過除雪訓練；今年也首次添購120部吹雪機，以加快清理公車站及行人穿越道。同時，今年已有逾3000人登記擔任臨時緊急鏟雪工，去年同期僅數百人。

紐約市房屋局(NYCHA)已檢修公共住宅的鍋爐、熱水及供暖設備，並備有流動鍋爐應急。市房屋保護及發展局(HPD)今冬將首次逐一處理私人管理住宅的具名暖氣投訴，避免同棟大樓僅一戶恢復供暖，其他住戶的投訴便一併結案。若房東未修復供暖設備，市府可在緊急情況下代為維修，再向房東追討費用。

市府提醒，住家暖氣或熱水不足時，應先聯絡房東；若未獲及時處理，可致電311申請檢查。民眾可傳簡訊「NOTIFYNYC」至692-692，接收極端天氣、停電及緊急資源通知。難以負擔取暖費的家庭，可到市府能源費用援助網頁查詢補助。