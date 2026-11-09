我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女子實測「每天一杯橄欖油」 一個月後身體出現驚人變化

整理包／從「不了情」女星到七連霸立委 高金素梅當真捲共諜案？

紐約市「應變寒流」投入2500萬元 增加庇護床位、加強除雪

記者曹馨元╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市府公布冬季應變計畫，將擴大嚴寒期間的避寒服務，並加強清除公車站、人行道及行...
紐約市府公布冬季應變計畫，將擴大嚴寒期間的避寒服務，並加強清除公車站、人行道及行人穿越道的積雪與冰層。(取自市府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市宣布投入2500萬元強化冬季寒流應變，擴充外展、醫療、避寒床位與除雪能量，並加強住宅供暖檢查與居民通報管道。

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)9日宣布冬季應變計畫，市府將投入2500萬元擴大嚴寒應變計畫「藍色警報」(Code Blue)，增派街頭外展人員，擴充流動醫療服務及避寒床位。市清潔局也將加強清除巴士站、人行道及行人穿越道的積雪與冰層。市府援引國家氣象局預測指出，今冬可能較暖、降水偏多，但仍可能出現雨夾雪、道路結冰及大量濕雪。

新版「藍色警報」將視寒冷程度及持續時間調配資源，增派逾300名外展人員在五區巡查，主動接觸露宿者。市公立醫院系統最多可派出55支流動醫療小隊，提供照護並協助有需要者前往避寒中心或就醫。

至少三家公立醫院將開放供民眾避寒，天氣最嚴峻時增至11家。市府另將增設800張入住門檻較低的庇護床位，並在最高應變級別出動20輛避寒巴士。

市清潔局已把公車站、人行道及行人穿越道納入除雪路線圖，以便提前部署設備。清潔局備有逾2200輛可加裝雪鏟的車輛，並有7000名清潔工受過除雪訓練；今年也首次添購120部吹雪機，以加快清理公車站及行人穿越道。同時，今年已有逾3000人登記擔任臨時緊急鏟雪工，去年同期僅數百人。

紐約市房屋局(NYCHA)已檢修公共住宅的鍋爐、熱水及供暖設備，並備有流動鍋爐應急。市房屋保護及發展局(HPD)今冬將首次逐一處理私人管理住宅的具名暖氣投訴，避免同棟大樓僅一戶恢復供暖，其他住戶的投訴便一併結案。若房東未修復供暖設備，市府可在緊急情況下代為維修，再向房東追討費用。

市府提醒，住家暖氣或熱水不足時，應先聯絡房東；若未獲及時處理，可致電311申請檢查。民眾可傳簡訊「NOTIFYNYC」至692-692，接收極端天氣、停電及緊急資源通知。難以負擔取暖費的家庭，可到市府能源費用援助網頁查詢補助。

精華 FAQ

  • 市府投入2500萬元擴大「藍色警報」應變，目的是在寒流來襲時增加街頭外展、醫療支援、避寒床位與除雪能力，降低露宿者與弱勢居民受凍風險。

  • 新版計畫會派出逾300名外展人員巡查五區，最多55支流動醫療小隊可提供照護，並增加800張庇護床位，最嚴峻時還會出動20輛避寒巴士。

  • 住家暖氣或熱水不足時，先聯絡房東；若未及時處理可撥打311申請檢查。也可傳簡訊「NOTIFYNYC」至692-692，接收極端天氣、停電與緊急資源通知。

庇護 紐約市 曼達尼

上一則

華埠茂比利街70號重建動工 5社區機構2030年回遷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約急招鏟雪工 時薪30元、加班45元

紐約急招鏟雪工 時薪30元、加班45元
紐約周日調至冬令時間 市警加強夜間執法防車禍

紐約周日調至冬令時間 市警加強夜間執法防車禍
取代垃圾袋 布碌崙首設700住宅垃圾箱

取代垃圾袋 布碌崙首設700住宅垃圾箱
紐約市享半價車資門檻放寬 估34萬人受惠

紐約市享半價車資門檻放寬 估34萬人受惠

熱門新聞

紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

2026-11-02 16:50
紐約州長霍楚(中)3日選舉日上午走訪法拉盛第22公立小學投票所，與市議員黃敏儀(左)、州參議員劉醇逸(右)一同向選民致意。(記者戴慈慧／攝影)

霍楚壓倒性擊敗布萊克曼 連任紐約州長

2026-11-04 06:12
日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡。（記者 胡聲橋╱攝影 ）

日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡

2026-11-05 09:50
28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 落網兇嫌竟在公立小學任職

2026-11-07 13:47
布碌崙華社一住宅發生三級火災，致六死。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池

2026-11-06 06:03
7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛推拿店命案 華女赤裸遭刺死 店面曾遭投訴「成人場所」

2026-11-08 01:30

超人氣

更多 >
後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元

後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元
台灣夫妻白手起家 北美亞超巨頭「大統華」插旗舊金山 必吃雲吞與可麗餅

台灣夫妻白手起家 北美亞超巨頭「大統華」插旗舊金山 必吃雲吞與可麗餅
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇