布碌崙華人住宅大火 6死者皆閩籍 1女在美工作5年賺錢養家 卻魂斷火海

7大道華人公寓大火遇難者鄭明欽親屬到亞總會求助。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙華人住宅凌晨大火釀成6死，死者皆為閩籍，其中鄭明欽在美打工多年卻不幸葬身火海，僑團已協助家屬辦理簽證與後事並追究房東責任。

布碌崙 (日落公園 )58街一棟華人 兩層聯排住宅5日凌晨發生火災，導致六人死亡。據了解，這六名死難者都是閩籍，包括三名長樂人、兩名連江人和一名閩侯人。其中一名死者鄭明欽的表姐陳女士8日到美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助，希望遠在家鄉的死者兒子早日獲得赴美簽證，到紐約送亡母最後一程。

陳女士介紹，鄭明欽是閩侯建平人，2021年11月赴美。起初，鄭明欽在外州打工，今年夏季來到紐約，入住出事公寓剛剛四個多月，房租為每月500元。陳女士說，火災前，鄭明欽在8大道附近一家美容店工作，很辛苦，雖然還不到50歲，卻很容易渾身疼痛，使她一度懷疑自己患上了風濕病。

據了解，鄭明欽和陳女士本已購買了12月21日回中國的機票，準備參加親戚的婚禮。10月28日，鄭明欽前往陳女士家，把護照、綠卡和工卡用塑料袋裝好，託付給陳女士保管。她當時說，自己住的地方有個人頭腦不清楚，剪電線，她怕那個人有一天把房子燒了。回憶至此，陳女士忍不住，開始抽泣。

陳女士說，事發前的11月4日晚間，她還給鄭明欽打過電話，表示希望鄭明欽能和自己一起去機場接兒子，但鄭明欽說她要上班掙錢，沒時間去，誰知這成了他們之間最後的對話。5日火災發生後，陳女士在朋友圈看到消息，起初並未想到表妹鄭明欽，但後來收到噩耗。她在趕往火災現場時，還希望鄭明欽能成為倖存者，而當她聽說涉事建築二樓無人生還時，頓時渾身冰涼，幾乎暈倒。陳女士說，鄭明欽本來身體就不好，為了多賺點錢，到美國打工，沒想到把命都搭上了。

亞總會會長陳善莊向陳女士捐款500元，並表示該會在廣州的工作人員隨後將協助鄭明欽的兒子辦理赴美簽證。陳善莊說，這次火災對布碌崙華社的影響很大。房東改建住宅，修非法隔斷，將兩家庭的住宅改為四家庭，房東有著不可推卸的責任。

美國福建閩侯聯合總會主席陳愛傑亦表示，該會將捐款1000元並發動鄉親為鄭明欽捐款，幫助料理好她的後事。有意捐款者可將支票郵寄至以下地址：1210 Tabor Ct, Brooklyn, NY 11219。支票抬頭(收款人)請填寫「Cuiyun Chen」，支票備註欄(Memo)請註明「For 死者鄭明欽 Family」。

死者鄭明欽生前照片。(陳女士提供)