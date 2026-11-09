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法拉盛推拿店華女命案 警公布54歲嫌犯照

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區法拉盛164街一家推拿店6日發生華裔女子遭刺身亡命案，警方經過兩日調查，已...
皇后區法拉盛164街一家推拿店6日發生華裔女子遭刺身亡命案，警方經過兩日調查，已鎖定一名54歲男子，並於8日公布其姓名及通緝照片，呼籲民眾協助追查。(NYPD提供)

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區法拉盛一家推拿店6日發生華裔女子遭刺身亡命案，警方兩日後鎖定54歲嫌犯布洛迪旺並公布照片，呼籲民眾提供線索。

皇后區法拉盛164街一家推拿店6日發生華裔女子遭刺身亡命案，警方經過兩日調查，已鎖定一名54歲男子，並公布其姓名及通緝照片，呼籲民眾協助追查。警方警告，該嫌疑人可能持有武器，具有危險性，民眾若發現其行蹤，應立即通報警方，切勿自行接近。

根據紐約市警局(NYPD)第109分局公布的通緝令，54歲的嫌犯布洛迪旺(Zhordrack Blodywon)，出生日期為1971年12月17日，身高約6呎、體重約200磅，居住地址位於皇后區。通緝令指，該布洛迪旺被懷疑與11月6日下午4時10分發生在法拉盛164街36-17號的命案有關，警方已掌握足以逮捕他的證據。

據報，案發當天下午約4時30分，警方接獲報案稱有人失去意識，趕到現場後，發現一名女子倒臥在推拿店一樓店面內，頭部及身體有多處刀傷。急救人員到場後，確認女子已死亡。案發地點位於164街交Crocheron Avenue至Depot Road之間，附近以住宅及小型商家為主，距離長島鐵路百老匯(Broadway)車站不遠。

根據先前消息人士透露，案發後曾有一名身材魁梧的男子被目擊離開店面，手中疑似攜帶黑色垃圾袋。警方隨後調閱周邊監視器畫面，持續追查嫌犯行蹤。

命案發生後，附近居民對白天發生暴力事件感到震驚。有居民表示，這一帶平時相對安靜，得知有人在店內遭刺身亡，令人感到不安。

目前警方尚未公布死者姓名及年齡，詳細犯罪動機也仍待調查。雖然先前曾傳出可能涉及搶劫，但警方最新通緝令並未說明犯案原因，也尚未證實是否有財物遭竊。任何掌握布洛迪旺行蹤或案件相關線索的民眾，可聯絡109分局刑警Juliana Villa，電話(718)321-2294，或皇后區北區刑警隊，電話(718)520-9200。

精華 FAQ

  • 警方已鎖定54歲男子布洛迪旺，並公布其姓名、出生日期與通緝照片，認為他與11月6日發生在法拉盛164街推拿店的命案有關，且掌握足以逮捕他的證據。

  • 警方約在案發日下午4時30分接報趕到現場，發現一名女子倒臥在推拿店一樓店面內，頭部與身體有多處刀傷；急救人員到場後，確認女子已經死亡。

  • 警方警告嫌犯可能持有武器、具有危險性，民眾若發現其行蹤應立即報警，切勿自行接近；同時也呼籲知情者聯絡109分局刑警或皇后區北區刑警隊提供線索。

法拉盛 皇后區 華裔

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