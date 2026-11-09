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民調：華裔選民63%眾院投民主黨 17%曾投川普

記者范航瑜╱紐約報導
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亞美公義促進中心、亞太裔投票聯盟(APIAVote)與BSP Research當...
亞美公義促進中心、亞太裔投票聯盟(APIAVote)與BSP Research當日舉行線上發布會，分析「2026年期中選舉選民民調」。結果顯示，本次期中選舉，超六成華裔選民投票給民主黨國會眾院候選人。(截自視訊直播)

AI摘要

文章摘要整理：

最新民調顯示，華裔與亞太裔選民在期中選舉中明顯關注經濟壓力、仇恨歧視與行政權問題，並出現部分川普選民轉向民主黨的現象。

由亞美公義促進中心(AAJC)、亞太裔投票聯盟(APIAVote)與BSP Research三家機構聯合舉行的「2026年期中選舉選民民調」結果顯示，在全美的華裔樣本中，63%支持民主黨眾院候選人；另有近兩成本次投給民主黨的亞裔選民，2024年總統大選曾投給川普。

凸顯亞太裔等少數族裔影響力

本次調查的樣本總量包括1萬141名選民，其中包含2130名亞太裔受訪者，其中452名為華裔。哈佛大學政治學教授兼BSP Research亞太裔民調負責人李大九(Taeku Lee)指出，此次選民最希望政府處理的前幾項議題都與經濟及生活負擔有關，食品、汽油、醫療與住房的開銷，讓不同年齡及性別的選民承受共同壓力，成為投票的重要考量。基於上述考慮，對川普總統施政的不滿並不限於民主黨選民，許多獨立選民也對川普政府持負面評價。調查發現，2024年曾投票給川普的亞太裔選民，有17%今年改投民主黨眾院候選人。李大九說，解釋這次選情不能只追問白人選民是否改票，也應看見亞太裔等少數族裔的作用。

關注生活負擔 憂仇恨與歧視

亞美公義促進中心總裁兼執行長楊重遠(John C. Yang)認為，亞太裔選民在期中選舉傳達的訴求，不只有降低生活負擔，也包括對行政權擴張、仇恨與歧視的擔憂。投票結果反映亞裔社區希望民代積極制衡政府，並對針對移民及少數族裔的負面言行積極發聲。他強調，歸化公民與其他公民地位相同，不能因出生於其他國家，就讓輕視保障他們的投票權。談到移民執法時，楊重遠表示，亞裔社區支持執法，同時也要求執法人員受到監督，尊重家庭團聚與正當程序，「政府有責任執法，本身也必須守法。」他認為，這些要求與其他少數族裔的訴求相互呼應。

亞太裔投票聯盟執行主任陳棣芳(Christine Chen)亦認為，結果顯示亞太裔選民並非固定效忠某個政黨，而是更在乎執政者能否處理切身問題。民主黨獲得選票，不代表今後便能坐享支持。「兩黨都須以施政成果回應選民，而非只在選前接觸社區。」

精華 FAQ

  • 在全美華裔樣本中，63%表示支持民主黨眾院候選人，顯示華裔選民在此次調查裡明顯偏向民主黨，也反映其投票選擇受到當前議題與政治氛圍影響。

  • 調查指出，2024年曾投票給川普的亞太裔選民中，有17%在今年改投民主黨眾院候選人，顯示選民並非固定支持同一政黨，而是會依政策與執政表現調整。

  • 受訪者最關心食品、汽油、醫療與住房等生活負擔，也擔憂行政權擴張、仇恨與歧視，以及移民執法是否兼顧監督、家庭團聚與正當程序。

民主黨 眾院 華裔

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