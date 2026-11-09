民調：華裔選民63%眾院投民主黨 17%曾投川普

亞美公義促進中心、亞太裔投票聯盟(APIAVote)與BSP Research當日舉行線上發布會，分析「2026年期中選舉選民民調」。結果顯示，本次期中選舉，超六成華裔選民投票給民主黨國會眾院候選人。(截自視訊直播)

AI摘要 文章摘要整理： 最新民調顯示，華裔與亞太裔選民在期中選舉中明顯關注經濟壓力、仇恨歧視與行政權問題，並出現部分川普選民轉向民主黨的現象。

由亞美公義促進中心(AAJC)、亞太裔投票聯盟(APIAVote)與BSP Research三家機構聯合舉行的「2026年期中選舉選民民調」結果顯示，在全美的華裔 樣本中，63%支持民主黨眾院 候選人；另有近兩成本次投給民主黨的亞裔選民，2024年總統大選曾投給川普。

凸顯亞太裔等少數族裔影響力

本次調查的樣本總量包括1萬141名選民，其中包含2130名亞太裔受訪者，其中452名為華裔。哈佛大學政治學教授兼BSP Research亞太裔民調負責人李大九(Taeku Lee)指出，此次選民最希望政府處理的前幾項議題都與經濟及生活負擔有關，食品、汽油、醫療與住房的開銷，讓不同年齡及性別的選民承受共同壓力，成為投票的重要考量。基於上述考慮，對川普總統施政的不滿並不限於民主黨選民，許多獨立選民也對川普政府持負面評價。調查發現，2024年曾投票給川普的亞太裔選民，有17%今年改投民主黨眾院候選人。李大九說，解釋這次選情不能只追問白人選民是否改票，也應看見亞太裔等少數族裔的作用。

關注生活負擔 憂仇恨與歧視

亞美公義促進中心總裁兼執行長楊重遠(John C. Yang)認為，亞太裔選民在期中選舉傳達的訴求，不只有降低生活負擔，也包括對行政權擴張、仇恨與歧視的擔憂。投票結果反映亞裔社區希望民代積極制衡政府，並對針對移民及少數族裔的負面言行積極發聲。他強調，歸化公民與其他公民地位相同，不能因出生於其他國家，就讓輕視保障他們的投票權。談到移民執法時，楊重遠表示，亞裔社區支持執法，同時也要求執法人員受到監督，尊重家庭團聚與正當程序，「政府有責任執法，本身也必須守法。」他認為，這些要求與其他少數族裔的訴求相互呼應。

亞太裔投票聯盟執行主任陳棣芳(Christine Chen)亦認為，結果顯示亞太裔選民並非固定效忠某個政黨，而是更在乎執政者能否處理切身問題。民主黨獲得選票，不代表今後便能坐享支持。「兩黨都須以施政成果回應選民，而非只在選前接觸社區。」