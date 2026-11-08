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洛克斐勒中心聖誕樹 76呎高巨樹就位 12月2日亮燈

記者劉梓祁╱紐約報導
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洛克斐勒中心聖誕樹運抵，76呎高巨樹吊裝就位。(記者劉梓祁╱攝影)
洛克斐勒中心聖誕樹運抵，76呎高巨樹吊裝就位。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

洛克斐勒中心今年的76呎高聖誕樹已從紐約上州運抵曼哈頓並完成吊裝，12月2日亮燈，背後還有一段跨越數十年的家族故事。

曼哈頓洛克斐勒中心(Rockefeller Center)今年的聖誕樹7日上午吊裝就位，此棵高76呎、重約11噸的挪威雲杉(Norway spruce)，從紐約上州經約200哩路程運抵中城，工作人員利用大型起重機將其從拖車吊起，豎立在俯瞰溜冰場的廣場上。現場吸引大量民眾圍觀，為年終節慶揭開序幕。

該聖誕樹來自紐約上州韋斯特埃德梅斯頓(West Edmeston)，樹齡估約75年，樹冠最寬處達50呎。工作人員5日先在當地砍伐大樹，將枝葉收攏捆紮，再以起重機吊上長約100呎的平板拖車。運輸途中，由沿途警長辦公室及州警接力護送，聖誕樹於6日深夜抵達曼哈頓，7日上午完成吊裝。

今年的聖誕樹亦有一段與聖誕節相關的家族故事。據當地電視台WBNG報導，居民卡門加(Carl Camenga)在1970年代初，曾與兒子韋德(Wade)一同將樹種在親手興建的住宅旁。卡門加10年前恰在聖誕節當天去世。現任屋主德克(Rebecca Decker)購入物業約五年，獲洛克斐勒中心聯絡徵樹後，才從卡門加家人得知這段往事。

德克表示，對方告訴她，今年正是卡門加逝世十周年，讓這次捐贈多了一層既感傷又溫暖的意義。兩個家庭及當地居民在聖誕樹被砍下運走當天聚集送別，見證這棵陪伴社區多年的大樹前往紐約市。

洛克斐勒中心當天亦舉辦第二屆「認識聖誕樹日」(Meet the Tree Day)，安排免費家庭活動，令小朋友與卡通人物見面、製作手工藝品、書寫節日信件，並在「關懷樹」上留下心願與善意承諾。

洛克斐勒中心首席園藝師保澤(Erik Pauzé)三十多年來一直參與選樹。他形容，理想的聖誕樹應像人們願意放進家中客廳的樹，只是規模更大，讓人看到便露出笑容。

未來數周，工作人員將為聖誕樹裝上逾5萬盞彩色節能LED燈，電線總長約五哩，樹頂則會掛上重約900磅的施華洛世奇(Swarovski)水晶星飾。這顆由建築師李伯斯金(Daniel Libeskind)設計、2018年首次啟用的星飾，共有70道尖角，鑲嵌約300萬顆水晶。

亮燈儀式訂於12月2日(周三)晚上7時至10時舉行，聖誕樹預計展出至明年1月9日。洛克斐勒中心聖誕樹傳統始於1931年，當時興建中心的工人豎起一棵以自製花環裝飾的小樹；首場正式亮燈儀式則於1933年舉行。節慶過後，今年的大樹將被加工成木材，捐贈非營利組織仁人家園(Habitat for Humanity)。

洛克斐勒中心聖誕樹運抵，76呎高巨樹吊裝就位。(記者劉梓祁╱攝影)
洛克斐勒中心聖誕樹運抵，76呎高巨樹吊裝就位。(記者劉梓祁╱攝影)

精華 FAQ

  • 這棵聖誕樹高76呎、重約11噸，是挪威雲杉，來自紐約上州韋斯特埃德梅斯頓，樹齡約75年，樹冠最寬處達50呎。

  • 工作人員先在當地砍伐並捆紮樹枝，再以起重機吊上約100呎平板拖車，途中由警長辦公室和州警護送，6日深夜抵達，7日上午吊裝就位。

  • 亮燈儀式訂於12月2日晚上7時至10時，聖誕樹預計展出至明年1月9日，之後會被加工成木材，捐贈給Habitat for Humanity。

曼哈頓 聖誕節 挪威

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