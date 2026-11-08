我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

法拉盛推拿店命案 華女赤裸遭刺死 店面曾遭投訴「成人場所」

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。...
7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛一間推拿店發生華女遭刺死命案，警方指嫌犯搶劫後與其搏鬥行兇，並已鎖定身分追捕；事件同時引發店面疑涉色情按摩與「成人場所」投訴爭議。

皇后區法拉盛一家推拿店6日發生搶劫命案，一名華裔女子被發現赤裸倒臥店內、身中多刀死亡。警方表示，監控顯示男子入店搶劫，與女子搏鬥後將其刺死，目前已鎖定嫌犯身分，正展開追緝。命案也引出店面經營疑雲：曾在該址經營美容店的業者指，接手者涉提供色情按摩。市樓宇局紀錄則顯示，該地址在案發前一天收到一宗「成人場所」投訴，相關指控仍待查證。

警方表示，6日下午約4時30分接獲通報，指164街36-17號一家按摩店內有人失去意識、大量流血。急救人員抵達後立即通知警局，巡邏警員隨後到場，發現女子全身赤裸，頭部及身體有多處刀傷，當場被宣告死亡。警方證實死者為華裔，但未找到她的身分證明文件。根據警方初步調查，嫌疑人進入店內實施搶劫，期間與受害人發生搏鬥，造成女子遭刺身亡。

7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。164街及旁側一小段道路也可見封鎖帶，行人仍可通行。店面上方的黑色招牌僅剩金色「SKIN」字樣，玻璃門窗以不透明材料遮蔽，無法從外面看清內部，窗面仍標示「臉部護理」及「皮膚護理」以及按摩圖片。窗面張貼的電話(347)458-5918目前無法接通。周邊多為韓裔商家。

兩名附近的華人商家表示，該處經營已有一段時間。之前經營美容，後來曾停業，約兩三個月前，又重新經營推拿業務。他們印象中，以前店內曾有華人及韓國人員工。其中一人表示，兩三個月前店面重開後，店面有時連燈都沒有開，門窗緊閉，從外觀很難判斷是否正在營業。但兩人均表示，沒有因附近發生命案而特別擔心自身安全，但對女子遇害感到同情。

據報道，原在該址經營Skin Sarang美容店的Jessica Kang表示，她一年前已搬離，新業者沒有另製完整招牌，只移除了她原標誌的一部分。她稱接手者將該處改為涉提供「色情按摩」(happy endings)的場所。

市樓宇局公開紀錄顯示，就在女子遇害前一天、本月5日，該地址收到一宗「成人場所」(Adult Establishment)類別投訴。截至7日，投訴仍未結案。

目前，案件仍在調查中，警方正追查嫌疑人下落，並繼續核實死者身分。嫌疑人為非洲裔男子，禿頭、身材魁梧，身高約6呎2吋，身穿黑色連帽上衣、藍色牛仔褲及Timberland靴子，攜帶黑色垃圾袋，事後徒步逃離，方向不明。警方呼籲有線索民眾撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。...
7日上午，店面周圍仍拉著警方封鎖帶，一名警員駐守門口，另有多名警員不時進出店內。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 6日下午，皇后區法拉盛一家按摩店內傳出有人失去意識並大量流血，警方到場後發現一名華裔女子赤裸倒臥店內，頭部及身體多處刀傷，最終當場宣告死亡。

  • 警方表示，監控顯示一名非洲裔男子進店搶劫，與受害人搏鬥後將其刺死。嫌犯身高約6呎2吋、禿頭、身材魁梧，穿黑色連帽上衣、藍色牛仔褲及Timberland靴子，徒步逃離。

  • 曾在該址經營美容店的前業者稱，新接手者疑提供色情按摩服務；市樓宇局紀錄則顯示，案發前1天該地址收到「成人場所」投訴，至7日仍未結案，相關指控仍待查證。

法拉盛 皇后區 華裔

上一則

洛克斐勒中心聖誕樹 76呎高巨樹就位 12月2日亮燈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約南布碌崙女子跑步遭刺頸命危送醫 兇嫌在逃

紐約南布碌崙女子跑步遭刺頸命危送醫 兇嫌在逃
跟蹤入屋強暴女子 1男遭警通緝

跟蹤入屋強暴女子 1男遭警通緝
聖蓋博市華女涉賣淫 被警包圍穿睡衣痛哭

聖蓋博市華女涉賣淫 被警包圍穿睡衣痛哭
路人駕車經過山谷發現藏匿屍體 警方追查揭駭人真相

路人駕車經過山谷發現藏匿屍體 警方追查揭駭人真相

熱門新聞

紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

2026-11-02 16:50
紐約州長霍楚(中)3日選舉日上午走訪法拉盛第22公立小學投票所，與市議員黃敏儀(左)、州參議員劉醇逸(右)一同向選民致意。(記者戴慈慧／攝影)

霍楚壓倒性擊敗布萊克曼 連任紐約州長

2026-11-04 06:12
日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡。（記者 胡聲橋╱攝影 ）

日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡

2026-11-05 09:50
28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 落網兇嫌竟在公立小學任職

2026-11-07 13:47
布碌崙華社一住宅發生三級火災，致六死。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池

2026-11-06 06:03
圖為機場免稅店示意圖。（路透）

旅客自助結帳還要多付「員工福利費」？甘迺迪機場挨轟

2026-11-05 15:58

超人氣

更多 >
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了