倖存華裔夫婦憶驚險逃生 曝房客曾剪電線

陳德貴(圖右)目前在史島大學醫院(Staten Island University Hospital)燒傷科治療，預計下周才能出院。其妻林巧霞則是僅受輕傷。(民眾提供)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙日落公園大火造成6死9傷，獲救住戶指一名房客長期破壞電線與環境，曾建議報警卻遭房東阻止，家屬現正處理善後。

布碌崙 (布魯克林 )日落公園 5日凌晨發生大火，造成六死、至少九人受傷。消防員在火場內發現兩輛燒毀的電單車，起火原因初步懷疑與鋰電池有關。不過，從火海中獲救的一樓住戶夫婦透露，同住一樓的一名年輕男房客入住一個月來，涉多次與住戶起衝突、甚至曾經剪斷電線造成停電，他們曾向房東反映並建議報警，卻遭房東勸阻。

現年50歲的陳德貴是亞馬遜送貨司機，47歲的妻子林巧霞從事美髮業。兩人向醫師王衛和綽號「王太」的其妻承租公寓一樓。一樓隔成多個房間，夫妻住在後側臥房，另將一間布置成佛堂，再把前側臥房租給一名年輕閩籍男子。

林巧霞和陳德貴表示，先是一名女子透過華人168網站來訊求租，後來是該女子與另一男子一同入住，之後女子離開，此後，男子則涉「經常蓄意破壞」，涉多次剪斷屋內電線、致整層公寓斷電，還曾把公寓內外的牆面拉開。此外，對方也涉把臥房內外當成垃圾場，垃圾堆積卻從不清理，屋內因此到處散發惡臭。夫婦倆推測，對方或有精神方面的問題。

陳德貴回憶當天情況，表示火災當天該男子又把電線剪斷，他當面與對方理論，最後由住在二樓、從事裝修業的住戶將電線修好。由於類似事件接二連三，他當天也聯絡房東，表示應該報警處理，並打算把這名房客趕走，但房東卻要求不要報警。林巧霞亦稱，她在逃生後聽聞周邊鄰居表示這名男子是因在其他租屋處欠租，才輾轉搬到這棟房屋。

回想當晚，夫妻倆下班回家後已經就寢，深夜被濃煙嗆醒時，臥房外已是火光一片，房門根本無法打開，窗戶又裝了鐵欄杆，兩人只能開窗向外呼救，所幸不久後消防員破門把他們救出。陳德貴因雙腳踩過火堆，腳板與小腿嚴重燒傷，手臂也受傷，目前在醫院燒傷科治療，預計下周才能出院。林巧霞僅受輕傷，檢查後當天已出院。

陳德貴表示，警方曾到醫院向他問話，他也把男子在屋內破壞的情況告訴警員，但警員一再追問現場燒毀的電單車是否屬於他們。他坦承其中一輛是自己的，但強調事發時並沒有插電充電。他說，火災後就不知道男子的去向。除了他以外，還有三名傷者分別在不同醫院治療，但他不清楚其中是否包括這名男子。

罹難者家屬6日至市議員莊文怡辦公室尋求協助，由剛選上州眾議員的謝曉瓊安排殯儀館等相關補助。而在火災中喪生夫妻的兒子林先生則是正在準備為在中國的親屬申請簽證。他表示，父母從長樂來美約25年左右，從事裝修相關的工作，自己並不與父母同住。但他表示，自己從未聽父母說過與住戶的糾紛，「我父母不是很會表達，他們用行動來表達自己的感情，平時也都報喜不報憂，完全不知道他們跟樓下住戶有糾紛。」

在這場火災中失去太太和女兒的朱先生表示，自己平時在北卡羅萊納州工作，一年多前將妻女從連江接來美國生活，一子則是在中國。他回憶，過去並沒有注意到太太與女兒是否與樓下租客有糾紛，但跟同層的住戶相處情況融洽。他只記得樓下住著一位矮胖、經常戴著假髮的男子，但未聽說對方有任何身心疾病。

他們透露，目前正在各民代與同鄉會的協助下安排仍在中國的兒子來美簽證，朱先生的弟弟則是將在周五晚間抵達。而其女兒的同事事後也回憶，該名受難的同事才21歲，雖然兩人不會天天打照面，但對方是個挺能幹、做事俐落的女孩，整起事件讓他感覺「有點割裂」。

其不願具名的另一名親戚則是表示，他們生活並不富裕，但現在不僅失去了房子，還賠上兩條人命，讓家人都感到相當徬徨無助。「她(女兒)才21歲，正要開始燦爛的人生，阿姨也才50多歲，說實話現在任何的要求都喚不回兩條逝去的生命。」