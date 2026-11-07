涉提170份假申請騙110萬元租金援助 3人遭控

紐約市「一次性緊急援助」計畫，遭三人利用虛假申請騙取約110萬元。(截自市府網站)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約3人被控在近5年間提交至少170份虛假「一次性緊急援助」申請，騙取約110萬元租金補助，並以假房東名義收款。

紐約市調查局(DOI)宣布，三人涉嫌利用市府「一次性緊急援助」(One Shot Deal)計畫，在近五年間提交至少170份虛假申請，騙取約110萬元租金 援助。聯邦檢方指，被告一方面冒充欠租者或利用他人個人資料申請補助，另一方面以虛構的房東及物業管理公司名義收款，致使市人力資源局(HRA)批准約94份涉案申請。

三名被告為39歲的威廉斯(Erica Williams)、33歲的坎蒂(Kareem Canty)及29歲的惠特克(Tajizhanae Whitaker)，來自新澤西州 和喬治亞州 。三人各被控一項串謀電匯詐欺、一項電匯詐欺及一項加重身分盜用罪。若罪成，前兩項罪名各最高可判監20年，加重身分盜用罪最低須判監兩年。

威廉斯與坎蒂於4日在新澤西州被捕，各以5萬元保釋；惠特克同日在喬治亞州被捕。根據刑事控告書，三人涉嫌於2021年1月至2025年10月間遞交虛假申請。檢方指，部分申請使用真實第三方的姓名、出生日期及社會安全號碼(SSN)，其中至少部分人不認識被告，也不知道自己的資料被用於申請。其它申請則使用虛假的個人資料，包括社會安全號碼、駕照及護照資料。

三人亦被指藉其他共謀者提交更多申請。後者冒充拖欠租金的租客，向市府聲稱由威廉斯及坎蒂控制的實體是他們的房東或物業管理公司。市人力資源局按申請資料向所謂的房東或物業管理公司寄出支票，款項其後存入被告控制的帳戶。

市調查局表示，「一次性緊急援助」計畫為因失業、減薪或突發醫療事故等原因無法繳租的紐約市民提供援助。符合資格者可獲相當於最多六個月租金的補助。