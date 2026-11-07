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市府查229電動車店 糾136項違規關3店

記者劉梓祁／紐約報導
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市消費者及勞工保護局近期巡查全市229家電動車店，發現136項違規。(市消防局資...
市消費者及勞工保護局近期巡查全市229家電動車店，發現136項違規。(市消防局資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市巡查實體與網路電動車銷售，發現多項速度、功率與電池安全違規，開罰並關店，同時要求業者與消費者重視合規與認證。

紐約市消費者及勞工保護局(DCWP)日前在全市五區巡查229家銷售電動自行車、電動滑板車等產品的實體店，發現136項違規，開出逾75張傳票，並關閉三家店。據交通新聞網站「Streetsblog」報導，巡查於8月1日至9月20日進行，查核範圍包括車輛速度與功率規格、電池安全認證，以及店家是否張貼消防安全資訊。

據報導，相關傳票每張罰款1000元。除關閉三家店外，該局還協助另外五家店整改，使其符合規定。市府表示，被關閉的店家須繳清未付罰款，才能恢復營業。市消費者及勞工保護局局長萊文(Sam Levine)表示，市民有理由期待社區內使用的電動車符合安全標準，業者不能為牟利而讓民眾承擔風險。

此次巡查涉及兩類主要問題，即部分車輛因速度或功率超出法定規格，不能在市內道路合法行駛；以及部分電動車及電池可能欠缺規定的安全認證。即使車輛符合上路規格，消費者仍須另外核對車輛及電池的安全認證，兩者不能混為一談。

當局建議每日使用電動車送餐或通勤的市民，購車前應核對產品規格、分類及安全認證標籤，不能只憑商品名稱判斷是否合法。市民也可保留收據、商品頁面或廣告；如懷疑店家出售不合規的車輛或電池，可透過市府311投訴。

實體店巡查之外，市府也在查處網上銷售。市府法律部8月向42家網上零售商發出停止違規銷售通知，針對可寄往紐約市、卻不能合法在市內道路行駛的車輛。「Streetsblog」報導，亞馬遜(Amazon)、Temu及沃爾瑪(Walmart)等大型平台，其後已限制相關產品寄往紐約市，但仍有部分品牌直接向紐約買家出貨。市消費者及勞工保護局另就網上賣家的電池安全違規，發出逾85份停止違規銷售通知及41張傳票。

精華 FAQ

  • 市府在全市5區巡查229家銷售電動自行車與電動滑板車的實體店，查出136項違規，並開出逾75張傳票，另關閉3家店。

  • 主要包括車輛速度或功率超出法定規格，導致不能合法上路，以及電動車或電池缺少規定的安全認證，店家也須張貼消防安全資訊。

  • 市府法律部已向42家網上零售商發出停止違規銷售通知，並就電池安全違規發出逾85份通知與41張傳票，部分平台也已限制寄往紐約市。

電動車 傳票 紐約市

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