布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池

布碌崙華社一住宅發生三級火災，致六死。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙日落公園一棟華人公寓凌晨大火釀成6死、至少9傷，火勢疑與電線短路及鋰電池有關，消防局正調查起火原因。

布碌崙 (布魯克林)日落公園一棟華人 兩層公寓5日凌晨發生一起致命火災，造成六死、至少九傷，遇難者據信均為華裔 。此外，隔鄰兩棟樓宇也部分遭到燒毀，多名華裔住戶目前已經撤離至安全區域。火災原因仍在調查中。據附近居民和一位倖存者的說法，這場災難很可能始於牆上電線短路，大火又引燃了鋰電池，最後釀成大禍，不過確切原因尚待官方公布。

市消防局稱，大火發生在門牌號為58街653號的華人住宅，這是一棟地面兩層、地下一層的建築；大火發生於5日凌晨1時30分左右，16分鐘後升級為二級火災，並蔓延到旁邊的655號住宅。至凌晨2時10分，火勢升級為三級火災。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)、市消防局第一副局長弗林(Daniel Flynn)災後召開記者會，指出大火造成六名成人死亡，當中四人當場遇難、兩人在送醫後不治，另有三名消防員、兩名警察在搶救過程中受傷，目前包括案發建築以及隔鄰建築內的至少八名居民，已在美國紅十字會的幫助下被撤離到酒店。

據介紹，消防部門在接到報案後四分鐘內便抵達現場，共有約200名消防員參與救援，用時約一個多小時才將火勢控制住。直到當日早8時左右，仍有大批消防員在案發現場調查並清理廢墟。本報記者走訪時發現，涉事建築前座已嚴重燒毀、整片焦黑，現場仍可嗅到濃烈的焦臭味。

住在附近的一名華裔青年表示，約凌晨1時30分左右聽到有人大喊「著火了」，他便衝出街查看，用手機拍下猛烈的火勢，「真的沒有多少時間反應，我們站在外面看都感覺(火勢)很快」，熊熊烈火不出幾分鐘便吞噬整個前樓，大量濃煙不斷向上竄升。據該青年介紹，消防員到場後其實很快便將前座的火焰撲滅，但無奈樓內火勢太大，火一下子又竄了出來。他原以為樓內居民都僥倖逃出，卻看到消防員抬著幾個裹屍袋出來，「就感覺很悲痛，沒想到還是死了人。」

一名居住在案發建築對面的華人男性表示，他透過自家的窗口看見對面的烈火，之後便出門查看情況。過程中，急救人員曾將一名華裔老嫗和中年男子抬到他家門口前進行心肺復甦，所幸兩人均得救，「他們光著腳、臉上都是黑黑的，看起來是被煙燻到所以人悶悶的。」

居住在657號的林女士介紹，她大概是凌晨1時50分左右從睡夢中被驚醒，出門後發現鄰居的房子著了大火。她說，當時火焰竄得很高，很嚇人，她從來沒有見過這種場面。令她感到慶幸的是，當時一點風都沒有，所以大火只蔓延到左右旁邊一棟住宅，但凡有一點風，後果不堪設想。

截至目前，市消防局尚未公布起火原因。但住在據火災點不遠處的陳先生說，案發建築內住著一名精神狀況不穩定的男子，4日晨間，他弄壞二樓牆上插座附近的電線，導致電線短路並閃現火光。在專業電工到場維修前，僅由二樓一名略懂電路的男子暫時處理，未料樓宇翌日凌晨便發生大火。

消息人士稱，目前該建築唯一的倖存者是住在一樓後端的一對華人夫婦，他們是在窗戶邊被消防員救出。雖吸入一些煙霧，但經搶救後，兩人已脫離生命危險。該華婦指出，樓內有兩輛電動車，其中一輛是自己的，當時停放在樓梯口，火災時未充電；另一輛則停放在二樓。她懷疑是大火引爆了鋰電池，頓時加劇火勢，數名目擊者也都表示，看到「大火在前、爆炸在後。」

根據市府紀錄，市樓宇局去年曾接獲投訴，指該棟住宅的地下室、一樓及二樓涉嫌存在非法分間改建的情況。當局檢查人員曾三度嘗試前往現場視察，但相關違規通知後續如何處理，目前尚不清楚。

市議員莊文怡、州參議員陳學理以及候任州眾議員謝曉瓊等人士，在事發後都前往現場了解情況。莊文怡和陳學理表示，受害災民若需要任何幫助，可隨時向他們的辦公室聯繫，他們將會盡全力協助。

布碌崙日落公園一棟華人兩層公寓5日凌晨發生一起造成六死多傷的三級火災。(記者顏潔恩╱攝影)