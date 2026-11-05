布碌崙華社翻藍 分析：共和黨敗在動員不足、無法與川普切割

陳學理和鄭永佳發表選後感言。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙華社在期中選舉翻藍，賀立寧與謝曉瓊分別擊敗共和黨現任議員；分析認為，共和黨動員不足、無法切割川普，高物價與社區分裂也使選情失利。

11月3日期中選舉，南布碌崙 (布魯克林)華人社區中，州參議會第17選區以及州眾議會49選區皆為華人參選，結果民主黨候選人賀立寧(Larry He)和謝曉瓊(Joyce Xie)分別擊敗現任共和黨 籍州參議員陳學理和州眾議員鄭永佳，實現「翻藍」。對此，政黨人士與社區人士分析不一，有人認為共和黨敗在無法與川普 切割、只打政黨標籤，也有人認為這是紐約「一黨獨大」下的必然結果。

截至4日，賀立寧於3萬9696張選票中獲得2萬2786張票，共得57.4%；陳學理則是總計獲得1萬6827張選票，得票率42.39%。謝曉瓊獲得7791張票、得52.81%；鄭永佳總計獲得6930張選票、得47.19%。

賀立寧於2003年來到美國就讀經濟學博士學位，並於2006年在寇頓辦公室擔任實習生，奠定日後緣分。2016年再度返美後，賀立寧加入寇頓辦公室投入社區活動擔任其幕僚長。他的政見包含創造安全整潔的社區、叫停86街遊民所建案、保障高品質公立教育、建造老人住宅、降低生活成本與維護移民和工薪家庭的權益。

謝曉瓊曾任州眾議會49選區領袖，後在市議員莊文怡辦公室擔任社區聯絡人。她的政見則以「更清潔、更安全的社區」為號召，主張運用過去的服務經驗，協助維護移民權益、優質教育、長者醫療與社會服務、支持小商業。她此次勝選也奠定福建華人初次擔任州眾議員的紀錄。

謝曉瓊勝選後與支持者開心慶祝。(記者馬璿／攝影)

共和黨籍州長參選人布萊克曼(右四)布碌崙86街遊民所造勢。(記者胡聲橋╱攝影)

賀立寧在開票顯示領先後，於開票派對上激動擁抱支持者。(記者馬璿／攝影)

選民投票率偏低

對於敗選，與共和黨深度合作的保守黨行政總監狄鍾琪表示，原因之一是註冊共和黨與保守黨的選民投票率偏低，動員規模不如兩年前；二是共和黨州長候選人布萊克曼(Bruce Blakeman)無法帶動選民。他也指出，這次全美幾乎都是民主黨勝出，「選情就像鐘擺，每兩年輪替是很正常的事。」 不過他也表示，共和黨這次在布碌崙流失的議席不僅陳學理和鄭永佳，內部將檢討如何增加共和、保守兩黨的選民，並鼓勵選民出來投票。本次敗選後，保守黨會扮演監督角色，若有法案對社區造成負面影響，會出面把關。

社區人士凌飛則認為，共和黨這次失利，關鍵在於無法與川普有效切割。以移民執法行動為例，民主黨可以理直氣壯出面譴責，共和黨卻無人敢發聲，甚至部分人表態贊同。在相對搖擺的移民社區，這種態度或許會讓選民感到猶豫。

凌飛指出，謝曉瓊與鄭永佳、賀立寧與陳學理的政綱其實很類似，過去投票給陳學理的人中，也包含民主黨選民。從數據上看，民主黨選民在選區內仍占多數，當初陳學理與鄭永佳能勝選，正是因為選民希望打破政黨包袱，擔心民主黨候選人當選後只會聽從黨意。但在民主黨選民仍占優勢的情況下，兩人卻只認政黨，沒辦法與選民認為錯的事情切割。到了選戰後期，共和黨候選人全部抱團，更加深政黨印象。

謝曉瓊激動與支持者擁抱。(記者馬璿／攝影)

賀立寧、寇頓與謝曉瓊分別領先，支持者拉彩炮慶祝。(記者馬璿／攝影)

前來支持的州參議員劉醇逸(John Liu)、市議員納西斯(Mercedes Narcisse)與寇頓、賀立寧和支持者一起合影。(記者馬璿／攝影)

高物價拖累選情

皇后區家長兼紐約市居民聯盟共同創辦人臧東慧亦認為，川普政府政策反覆、高物價問題未獲有效解決，加上共和黨候選人缺乏基層經營，是此次選情不佳的重要原因。

臧東慧表示，自己曾是川普的堅定支持者，也肯定其在反對大學招生種族優惠政策等議題上的立場，但近年川普在貿易戰、人事任用等方面政策反覆，令他失望。他指出，民眾最關心的仍是工作、收入與日常消費，高物價問題若遲遲無法改善，勢必拖累共和黨選情。

美國端芬同鄉會會長梅增新表示，他是陳學理的支持者，原本以為那是一場勢均力敵的競爭，但從選舉結果看，差距不小。他認為過去兩年，川普在關稅和移民方面的政策不得人心，通膨居高不下，生活成本高企，這對共和黨的選情直接造成了巨大衝擊。他認為，這次選舉，不少共和黨人都沒有出來投票，在註冊民主黨人與共和黨人比例為5:1的地區，這樣的選舉結果從事後看似乎也不令人吃驚。梅增新說，因為選舉，包括廣東社團在內的華社分裂得很厲害，他認為這種分裂短期內很難愈合，但不管誰上台，都希望能好好照顧華社。

紐約華人家長群的趙凱文說，因為今年的選舉，他所在的群就有兩人天天吵架，吵得不可開，一吵就是好幾個月，最後把中立的人都卷進去了，把一個群鬧得雞犬不寧。他認為即使選舉結束，這種社區的撕裂還是很難愈合，他由此對這次選舉感到很失望。趙凱文說，他聽到有人甚至說，投票改變不了任何事情，沒什麼好選的。說到華人參政議政，趙凱文表示，從四年前開始，他在布碌崙華社聽到了不同的聲音，這對華社很有裨益，他希望此種局面能繼續下去。

陳學理在選後感謝自己的支持者。(記者胡聲橋╱攝影)