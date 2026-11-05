不滿經濟 選舉民調：7成亞裔受訪選民眾院挺藍

加州大學公共政策學教授拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan)。(截自視頻直播)

AI摘要 文章摘要整理： 最新期中選舉民調顯示，約7成亞裔受訪選民支持民主黨眾院候選人，研究者強調需從投票參與與社區動員，而非僅看轉向比例來解讀選情。

期中選舉初步民調 顯示，約七成亞裔 受訪選民在眾院 選舉中支持民主黨候選人。不過，亞太裔研究機構AAPI Data創辦人兼執行主任拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan)4日表示，解讀選情不能只看多少人改投另一黨，還須分辨哪些支持者出門投票、哪些人留在家中，以及過去未投票者如何參與。

研究機構：期中選舉觀察 亞裔社區挺川投票減弱

AAPI Data與美國社區媒體(American Community Media)當日合辦選後線上分析會，結合全國民調及喬治亞、北卡與德州的社區外展經驗，討論亞太裔選票的作用。拉馬克里希南主要引用芝加哥大學NORC研究中心的「公民健康與選舉計畫」(Civic Health & Elections Project)資料，該計畫在選前一周調查全美50州逾8萬5000名登記選民，調查總樣本包括逾3000名亞裔及逾200名太平洋島民。

在眾院選擇上，亞裔受訪者約七成支持民主黨。亞裔年輕選民最傾向民主黨，但即使在65歲及以上群體，支持民主黨的比率也約達三分之二。

拉馬克里希南提醒，「轉向」意味著同一名選民從支持某黨改投另一黨，不能僅憑兩次選舉的整體比例變化便下定論。調查顯示，亞裔及其他少數族裔跨黨投票的情況比白人更常見，但大部分2024年支持川普的受訪者，今年仍支持共和黨眾院候選人，原本支持民主黨者也多延續原有選擇。他認為，後續值得檢驗的可能解釋，是亞裔社區中川普支持者的投票參與減弱，而民主黨既有支持者及過去未投票者的參與較強。

選前的施政評價已出現變化。拉馬克里希南表示，AAPI Data與美聯社及NORC合作的調查顯示，今年1月至9月，自認共和黨人的亞太裔受訪者對川普政府經濟表現的認可率，由80%降至58%。不過，對施政失望與實際改投民主黨，仍是需要分別觀察的行為。

代表德州亞裔外展聯盟發言的趙史蒂芬妮(Stephanie Cho，音譯)表示，德州約有120萬名合資格亞太裔選民，部分地方候選人積極接觸亞裔，但聯邦層級候選人的投入仍不足；社區組織取得的經費也常來得太晚。

亞裔力量網絡(Asian American Power Network)執行主任赤井弗格森(Mary Lou Akai-Ferguson，音譯)表示，從各地基層組織聽到的情況看，不少選民出門投票，是因為感到生活承受壓力、社區受到攻擊，希望行使投票權作出回應。亞太裔投票聯盟(APIAVote)副主任平野凱文(Kevin Hirano，音譯)也表示，亞太裔選民不應被簡化為「回歸民主黨」，他們長期關心的是經濟、子女能否進入好學校及醫療保健等問題，支持取決於政黨與政府是否回應社區需求。「兩黨應把握仍有說服空間的選民，以具體議題爭取支持。」

來自南方各州的社區組織代表則表示，選民參與的成果，來自多年建立信任、多語言外展及青年培訓。(截自視頻直播)