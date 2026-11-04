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口譯員助填選票爆爭議 同投票站員工錄音還原經過

記者胡聲橋／紐約報導
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班森賀的一處投票站，日前傳出口譯員為選民填寫選票的事件。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀的一處投票站，日前傳出口譯員為選民填寫選票的事件。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙班森賀一處投票站遭指華裔口譯員違規代填選票，現場錄音則稱原票未被計入且已重新投票，莊文怡批評口譯員行為不當。

2026年普選前的提前投票階段，布碌崙(布魯克林)班森賀一個投票站的一名華裔口譯員被指違背投票人意願，替一名華裔老嫗填寫選票。2日晚，華人社群媒體上開始流傳一段錄音，自稱同在現場工作的一名男子表示，該名口譯員是在老嫗不知道給誰投票的情況下為她做了選擇，這張選票後來也作廢，在正式提交的選票中，這位老嫗的票最後投給的是民主黨候選人。

11月1日，市議員莊文怡陪同于蓮曉(Yu Lian Xiao，音譯)、和其護理員到位於13大道5102號的社區中心投票站投票。

自稱是當日投票站工作人員的網友「Tommy Who」，在此事件發酵後通過微信錄音還原當日情形，指老嫗和護理員先進入投票中心，莊文怡隨後進入。莊文怡先是與協調員聊天，後來與兩位女性和口譯員爆發激烈口角，爭吵聲愈來愈大，甚至引來警察。

他隨後上前詢問情況，口譯員說老嫗不知道要投給誰、以及哪個黨派，要求口譯員幫助填寫選票，口譯員便勾選了共和黨候選人。他後來詢問老嫗是否需要重新填寫一張選票，得到了肯定的回答，護理員在簽署同意書(Consent Form)後，為老嫗重新填寫選票，最後將選票送入掃描機完成程序。

該名男子強調，原本引起爭執的選票根本沒有通過掃描機讀取，因此未被計入，也沒有造成不可挽回的嚴重後果。男子表示已向團隊領導層匯報此事，認為當時的現場處理流程需要進一步調查。目前，口譯員仍未就此事做出回應。

莊文怡則表示，投票站在事發第二天遣散了該名口譯員。她也指出，作為口譯員，在投票站只能做翻譯，幫人填寫選票本就不應發生。

班森賀的一處投票站，日前傳出口譯員為選民填寫選票的事件。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀的一處投票站，日前傳出口譯員為選民填寫選票的事件。(記者胡聲橋╱攝影)

精華 FAQ

  • 外界指稱班森賀一處投票站的華裔口譯員，違背一名華裔老嫗意願代為填寫選票，因而引發投票程序是否公正的爭議。

  • 錄音稱老嫗先由口譯員代勾共和黨候選人，但該票未經掃描就作廢；之後在護理員簽署同意書後，老嫗重新填票並正式投入票箱。

  • 莊文怡認為口譯員在投票站只能做翻譯，不能代人填票，否則已屬不當；她並表示投票站在事發翌日已將該口譯員遣散。

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