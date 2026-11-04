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霍楚壓倒性擊敗布萊克曼 連任紐約州長

記者戴慈慧／紐約報導
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紐約州長霍楚(中)3日選舉日上午走訪法拉盛第22公立小學投票所，與市議員黃敏儀(...
紐約州長霍楚(中)3日選舉日上午走訪法拉盛第22公立小學投票所，與市議員黃敏儀(左)、州參議員劉醇逸(右)一同向選民致意。(記者戴慈慧／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

霍楚在紐約州長選舉中連任成功，面對部分投票機故障，她強調所有有效選票都會被計算，並以教育、醫療與經濟為施政重點。

紐約州選舉3日登場，尋求連任的州長霍楚(Kathy Hochul)上午走訪皇后區法拉盛第22公立小學(P.S. 22)投票所，在州參議員劉醇逸(John Liu)及市議員黃敏儀(Sandra Ung)陪同下與選民互動。針對當天威徹斯特郡(Westchester County)多處投票所發生選票掃描機故障，霍楚表示，選務人員正設法處理，強調每一張有效選票都會獲得計算。

劉醇逸表示，今年提前投票相當踴躍，選舉日上午的投票情況也不錯。他指出，霍楚近幾周持續走訪各地，選舉日仍安排多場活動，積極爭取選民支持。

談及未來四年的施政方向，劉醇逸表示，他關注的重點包括公立學校資源、醫療保險與醫療服務，以及創造工作機會和經濟發展。他認為，這些也是霍楚長期重視的議題。

霍楚在現場受訪時，也被問及威徹斯特郡投票機無法正常掃描選票的問題。她表示，當時尚未掌握完整細節，並提及可能與選票紙張規格有關，但強調選務單位已有應變措施，即使必須改用其他方式處理，選票仍會獲得計算。

根據威徹斯特郡選舉局說明，當天部分投票機無法接受紙本選票，選民仍可正常填寫選票，並交由工作人員放入專用緊急選票袋保管，之後依規定完成計票。

霍楚表示，州及地方選務單位已針對可能發生的突發狀況預作準備，民主、共和兩黨選務人員也正共同處理問題，希望民眾不要因此放棄投票。

霍楚當天稍早也與國會眾議員孟昭文及市議員舒曼(Lynn Schulman)在森林小丘(Forest Hills)沿皇后大道拜票，並走進飛達西餅(Fay Da Bakery)與顧客交談。

紐約市各投票所3日上午6時開放，持續至晚上9時。霍楚此次尋求連任，對手為共和黨州長候選人布萊克曼(Bruce Blakeman)。

晚間9時開票後不久，霍楚便以壓倒性優勢勝出，成功連任紐約州州長，正式開啟第二個任期。

紐約州長霍楚(右二)3日上午在國會眾議員孟昭文(左二)陪同下，走訪森林小丘皇后大...
紐約州長霍楚(右二)3日上午在國會眾議員孟昭文(左二)陪同下，走訪森林小丘皇后大道，與當地選民交談，爭取連任支持。(孟昭文辦公室提供)

精華 FAQ

  • 霍楚在開票後不久即以壓倒性優勢擊敗共和黨對手布萊克曼，順利連任紐約州州長，並正式展開第二個任期，顯示她仍獲得多數選民支持。

  • 當地部分投票機無法掃描紙本選票時，選民仍可正常填寫選票，工作人員會將選票放入專用緊急選票袋保管，之後再依規定完成計票，確保有效票不被漏算。

  • 霍楚與劉醇逸、黃敏儀等人互動時，強調將持續關注公立學校資源、醫療保險與醫療服務，以及創造工作機會和經濟發展，並以此爭取選民支持。

霍楚 紐約州 皇后區

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