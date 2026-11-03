市議員莊文怡投訴 華裔翻譯員被控擅幫選民改投共和黨

不少華裔長者因不諳英文，投票過程中經常需要華裔翻譯員的協助。圖為示意圖。(記者許振輝／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙一處投票站傳出華語翻譯員疑未經同意替華裔長者填票，甚至將原本支持民主黨的選票改成共和黨，莊文怡已向市選舉局投訴並要求調查。

紐約州普選今日登場之際，布碌崙(布魯克林)一處投票站傳出選舉爭議；市議員莊文怡 2日指控，一名華語翻譯員在未經同意的情況下，擅自替一名華裔 長者填寫選票，甚至將原本有意投給民主黨候選人的選票改為勾選共和黨 候選人，她表示已就此事件向市選舉局(Board of Elections)提出投訴。

根據莊文怡說法，事件發生於11月1日上午11時左右，她陪同一名不諳英語、不曉得如何前往投票站的華裔長者前往位於班森賀的Boro Park Jewish Community Council社區中心投票，期間長者由一名華語翻譯員協助投票；長者後來向莊文怡指出，翻譯員獨自在投票亭內幫她填寫選票，她不確定自己投給誰。

於是莊文怡便與她向翻譯員要求查看選票，儘管長者的意向是投給民主黨人，但發現選票所有被勾選的是共和黨候選人；整件事的經過，目前尚未得到涉及口譯員的回應。

莊文怡表示，長者隨即要求取消由翻譯員填寫的選票，並向市選舉局提交正式投訴，同時也向投票站的現場負責人反映此事件；據莊文怡透露，現場負責人隨後將該名翻譯員調派至資訊服務櫃台，並表示事件可能只是一次「誤會」，但莊文怡仍表示不滿，強調「這不是誤會，而是作弊！」

莊文怡在提交給市選舉局的書面投訴中，將事件形容為對民主制度的背叛，並指出事件可能涉及非法干預選民基本權利，必須追究責任。

自2021年起擔任市選舉局副執行主任的前共和黨市議員伊格尼齊奧(Vincent M. Ignizio)則證實，當局已收到莊文怡的投訴，並將對事件展開審查，包括向相關人士收集陳述；他表示，目前選舉局尚未收到其他地區出現類似事件的投訴，更多相關資訊須待選舉結束後才能公布。

莊文怡在投訴中要求選舉局立即撤除該名翻譯員的選舉工作職務，展開正式調查，並考慮將事件轉交刑事執法部門處理；她也呼籲當局確認是否有其他選民受到影響、重新培訓選舉翻譯人員，以及檢討各投票站的管理程序。