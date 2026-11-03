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華裔民意代表籲選民踴躍投票 透過選票為亞裔發聲

記者戴慈慧／紐約報導
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紐約市華裔民意代表呼籲亞裔選民務必要通過投票權發聲，積極參與今日的投票。圖為此前...
紐約市華裔民意代表呼籲亞裔選民務必要通過投票權發聲，積極參與今日的投票。圖為此前初選時的法拉盛投票站。(記者許振輝／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州選舉將於3日登場，皇后區與布碌崙多位華裔民意代表呼籲選民踴躍投票，藉由選票表達對社區、公共政策與未來發展的立場。

紐約州選舉將於3日登場，投票時間為上午6時至晚上9時。隨著選舉日接近，皇后區和布碌崙(布魯克林)民意代表呼籲華裔選民踴躍投票，透過選票表達對社區發展、公共政策及下一代未來的關切。

州參議員劉醇逸(John Liu)表示，亞裔美國人長期努力爭取在政府中發聲的機會，而確保這些成果持續的重要方式，就是積極參與投票。他指出，無論民眾對當前社會現況感到滿意或不滿，選舉日都是表達意見、參與決定社區及紐約州未來方向的機會。

「每一張選票都很重要」，劉醇逸強調，選民應把握投票權利，在這場重要選舉中發出自己的聲音。

爭取連任的州參議員陳學理表示，在選舉日到之際，他鼓勵所有投票站的工作人員都能以100%的專業精神投入到這場選舉中，幫助選民。對於班森賀投票站被指出現口譯員違背選民意志代為填寫選票的事情，陳學理聲明不認識該名口譯員，並補充道，這一事件的事實還有待確認。

陳學理說，自己作為移民，和大家一樣都經歷過移民之路，工作、養家、構建自己的生活，「過去50年裡，我做過我們社區所有成員所做的事：勞工、美國海軍陸戰隊員、警察、小企業主、工會成員、小房主」，他說自己了解上述各種人的處境，是上述所有人的代言人，「我並非只是為了說而說。我言行一致，我身體力行，我將繼續以百分之百的誠實、道德、良知和正直服務大家」。

州眾議員鄭永佳表示，在他的選區內，註冊民主黨人和共和黨人的比例是四比一，他說自己2022年能獲勝，這顯示出很多民主黨人跨黨為他投票，這說明共和黨在該選區有深厚的基礎，他相信共和黨能在這次選舉中獲勝。

鄭永佳說，從提前投票的情況看，投票率不算高，他希望所有具備資格的投票者都出來投票。

精華 FAQ

  • 投票時間為上午6時至晚上9時。多位皇后區與布碌崙華裔民代呼籲選民把握投票權，透過選票表達對社區發展、公共政策及下一代未來的關切。

  • 劉醇逸指出，亞裔美國人長期爭取在政府中發聲的機會，而持續參與投票是維護這些成果的重要方式。他認為選舉日就是讓民眾對紐約州未來方向表達意見的時刻。

  • 陳學理要求投票站工作人員以100%的專業精神協助選民，並稱相關口譯爭議仍待確認；鄭永佳則表示投票率偏低，呼籲所有合資格選民出來投票，並看好共和黨勝選。

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