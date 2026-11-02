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紐約州30年來首宗 1童感染麻疹病逝

編譯陳韻涵／即時報導
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紐約州一家兒童醫學中心懸掛一張麻疹警示牌。示意圖。 (路透)
紐約州一家兒童醫學中心懸掛一張麻疹警示牌。示意圖。 (路透)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州路易斯郡一名兒童感染麻疹死亡，成為當地30年來首宗相關病例；州內疫情擴大，霍楚將其歸因於疫苗接種率下滑與聯邦政策失信。

紐約州衛生廳2日宣布路易斯郡(Lewis County)一名兒童感染麻疹後死亡，這是紐約州過去30年來，第一宗與麻疹相關的死亡病例。

路易斯郡位於雪城(Syracuse)東北部，今年已通報15例麻疹病例。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)發布聲明表示，「得知路易斯郡一名兒童因感染麻疹而死亡，我感到非常痛心。」

霍楚指出，這起死亡事件顯示，愈來愈多家庭拒絕接種疫苗，公衛保護力也逐漸減弱。

霍楚認為，川普政府的疫苗政策破壞公眾對兒童免疫接種的信心，「這是紐約30年來首例與麻疹相關的死亡病例，這提醒了我們，當華府蓄意破壞數十年來保護美國人不受可預防疾病侵害的同時，會造成多麼嚴重的後果。」

紐約時報報導，麻疹是傳染性最強的疾病之一，一度在美國幾乎絕跡，近年卻捲土重來，且正經歷數十年來最嚴重的麻疹疫情。

聯邦疾病防治中心(CDC)截至10月30日最新的統計數據顯示，全美今年已通報4852例，這是2025年的兩倍多，而2025年已是過去25年來病例最多的一年；CDC今年紀錄三起麻疹相關死亡病例，但未點名在哪一州。

紐約州今年至少通報178例，多數在8月後通報，集中在該州北部約十個郡。

疫苗接種率偏低的阿米許(Amish)社區受影響尤甚，麻疹疫情初期，西部卡塔勞格斯郡(Cattaraugus County)一名衛生官員曾表示，紐約州北部約75%病例集中在「簡明社區」(Plain communities)，這是描述阿米許人與門諾派(Mennonite)教徒生活方式的用語。

部分阿米許社區與州衛生部門就學齡兒童是否須接種疫苗，展開長期法律鬥爭，最高法院已著手審理此案，後續將影響紐約嚴格的學校免疫接種法。不同於其他多州，紐約不允許學齡兒童以宗教理由，免除疫苗接種義務。

考量汙名化風險，衛生官員不願多談疫情是否集中在阿米許社區，但紐約阿米許社區的群聚病例，似乎與俄亥俄州及賓州更大規模的疫情相關，其中又以賓州的疫情最嚴峻。

精華 FAQ

  • 這是紐約州過去30年來第一宗與麻疹相關的死亡病例，顯示原本可預防的疾病正因疫苗接種率下降而重新造成嚴重後果，也引發外界對公共衛生防線的擔憂。

  • 路易斯郡今年已通報15例麻疹病例；紐約州今年至少通報178例，多數集中在8月後、北部約10個郡，顯示疫情在部分地區持續擴散且不容忽視。

  • 霍楚表示，這起死亡反映越來越多家庭拒絕接種疫苗，讓公衛保護力逐漸減弱；她並批評川普政府的疫苗政策削弱民眾對兒童免疫接種的信心。

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