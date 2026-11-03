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新建住宅禁裝瓦斯爐 紐約華人憂烹飪受影響

記者戴慈慧／紐約報導
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中式料理講究大火快炒，廚師利用瓦斯爐的明火與高溫翻炒食材，但隨著紐約新建住宅逐步...
中式料理講究大火快炒，廚師利用瓦斯爐的明火與高溫翻炒食材，但隨著紐約新建住宅逐步限制安裝瓦斯爐，部分華人擔憂傳統烹飪習慣可能受到影響。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市推動新建築電氣化，限制新住宅裝設瓦斯設備，讓依賴大火快炒的華人擔心烹飪受影響，但既有住宅與餐館多不受影響。

習慣用瓦斯爐大火快炒的華人家庭，未來搬進紐約新建公寓，可能得改用電爐。紐約市紐約州近年推動新建築電氣化政策，逐步限制新住宅安裝瓦斯設備，引發部分華人對傳統烹飪習慣受影響的擔憂。皇后區市議員黃友興(Phil Wong)近日指出，中式炒菜講究火候，電爐難以取代明火烹飪，希望政策能考慮不同族裔的生活需求。

黃友興表示，華人料理常使用炒鍋，透過大火快速翻炒食材。他擔心，若未來新建住宅不再提供瓦斯爐，習慣使用傳統炒鍋的居民將被迫改變烹飪方式。

中式炒菜講究高溫快炒，不少家庭習慣使用瓦斯爐，方便直接控制火力。一般平面電爐與傳統圓底炒鍋的搭配方式不同，部分居民可能需要更換鍋具或調整料理方法。不過，電磁爐也能提供高溫烹調，搭配適合的鍋具，仍可製作中式炒菜。爭議背後是紐約逐步實施的新建築電氣化規定，目的在於減少化石燃料使用及溫室氣體排放。

紐約市2021年通過第154號地方法(Local Law 154)，自2024年起，原則上限制新申請興建的獨棟、雙家庭住宅及七層樓以下建築使用瓦斯等化石燃料設備；七層樓以上的新建築則預定於2027年7月納入，部分可負擔住房另有較晚的實施期限。

但這項規定並不影響所有住戶， 已有瓦斯爐的既有住宅，不必因新規拆除或更換設備，限制主要針對新建築的申請。此外，商業廚房設有豁免條款，因此符合規定的中餐館仍可使用瓦斯爐炒菜。

紐約州另有全電氣建築法(All-Electric Buildings Act)，但目前仍涉及法律訴訟及實施時程爭議，與已實施的紐約市規定不同。

這項政策近日也成為州長選舉話題，共和黨候選人布萊克曼(Bruce Blakeman)批評限制忽略華人烹飪文化；州長霍楚(Kathy Hochul)陣營則強調，現有住宅與餐館不必因此拆除瓦斯爐。

精華 FAQ

  • 紐約市推動新建築電氣化，目的在減少化石燃料使用與溫室氣體排放，因此逐步限制新住宅安裝瓦斯設備，優先讓新建案改採電力系統。

  • 因為許多華人家庭習慣用瓦斯爐大火快炒，能直接控制火力與火候；若新公寓改用電爐，可能需要更換鍋具或調整做菜方式。

  • 主要影響新申請興建的住宅，既有住宅不用拆除瓦斯爐；另外，符合規定的商業廚房與中餐館也有豁免，仍可使用瓦斯爐烹調。

皇后區 紐約州 紐約市

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